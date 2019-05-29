Pokemon GO瞓覺卡比獸大量出現！超強雷達app介紹（2019年版）

Pokemon GO小精靈訓練員又要再出動了，雖然不少訓練員都已經沒有再玩，不過今次「瞓覺中的卡比獸」大量出現的機會，絕對不要錯過！

各位Pokemon GO小精靈訓練員留意了，一打開遊戲，今次會有機會發現不少熟睡的卡比獸於地圖上出現，而且因為牠們正處於瞓覺熟睡狀態，捕捉牠的難度亦會大為減低。基本上玩家就算用「紅波」，都會出現綠圈。不過發現至少要掉三次，第三次才可以成功捕捉得到。另外，這些「特別版」的卡比獸，全都擁有特別的招式「哈欠」，可以令目標陷入睡意狀態（不知道打道場有沒有用呢？等待更多訓練員測試報告了）。

熟睡中的卡比獸出現時間只會在2019年5月29日早上9:00至6月3日，快快瘋狂捕捉啦！

熟睡中卡比獸大量出現！（Niantic）

熟睡中卡比獸捕捉過程（按下圖放大解說）

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