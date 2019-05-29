【POKEMON SLEEP】睡眠版POKEMON GO發表！涉谷開超夢夢主題店

繼《Pokemon Go》陪你四圍邊行邊玩，有了《Pokemon Sleep》(精靈寶可夢)這款新手機遊戲，還有新的小配件Pokemon Go Plus+，以後連睡眠時間也可以成為精靈「瞓」練員了！此外，《寵物小精靈》最新發表會還有大量未來新大計，即睇內容！

2019年5月29日，The Pokemon Company舉行發布會，由社長石原恒和主持。首先發表《神探比卡超》電影版全球報捷的佳績，以及暑假新電影《超夢夢逆襲EVOLUTION》的細節，並介紹《神探比卡超》原作遊戲將由3DS移植至Switch。

電影日本發行東寶代表松岡宏泰則發表了《神探比卡超》電影版全球報捷的佳績。

Pokemon Center進軍新加坡 澀谷開超夢夢主題黑色實體店

按下來實體店「Pokemon Center」將於新加坡樟宜機場開設新分店，並會在東京澀谷Parco加開「Pokemon Center Shibuya」，新店針對玩《小精靈》長大的年青一代，店鋪以型格的黑色為主色，更會以超夢夢實驗室為主題，2019年秋季開張，將會是常設店，必去。

東京澀谷Parco加開「Pokemon Center Shibuya」

值得一提今次發布會同步有日／英／中文即時翻譯，原來因為有中國地區合作伙伴網易遊戲NetEase到場。但代表並有新作要發表，只是透露了中文化手機遊戲《寶可夢大冒險》有多成功，單是事前登錄已有170萬人，厲害！

中國地區合作伙伴網易遊戲NetEase到場，雖然沒有新作發表，不過中文化手機遊戲《寶可夢大冒險》，單是事前登錄已有170萬人，厲害！

《Pokemon HOME》平台連結你手遊、家用機全部寵物

GAME FREAK董事增田順一發表《Pokemon HOME》，更將對應《Pokemon 劍 / 盾》：手機、家用、手提機等不同平台的訓練員戶口，未來可以有更多資料傳送、連機BONUS。比如在SWITCH玩過《Let's go 比卡超》，可以靠Pokemon HOME將情報傳送到你名下的Pokemon GO戶口中，服務預定於2020年初開始。

《Pokemon HOME》新數據交流平台，將玩家在各平台上的資料統一管理、互動，更詳細情報要等6月5日香港晚上9時的《Pokemon 劍/盾》新作發布會公開。

《Pokemon Sleep》與新硬件Pokemon GO Plus公開

手機新作《Pokemon Sleep》暫時沒有任何畫面可看，只表示將可以玩家的睡眠時間育成小精靈，是一款令你期待每天起床的遊戲。

作業由SELECT BUTTON製作(http://selectbutton.jp/)，2020年公開。同步任天堂硬體開發部丸山和宏為大家介紹新的小配件Pokemon Sleep，是一片掌心大小的碟型精靈球，表面有圓形發光燈，看

其名Pokemon GO+(plus plus) ，相侶不只對應SLEEP，也能配Pokemon GO使用。

新作名為Pokemon Sleep，是與另一公司SELECT BUTTON製作。(http://selectbutton.jp/)

為Pokemon Sleep而設的新硬件Pokemon GO+(plus plus) 。精靈球表面的圓形會發光！

+ 5 + 4 + 3

為配合Pokemon Sleep的發表，NIANIC CEO John Hanke也有到場，原來《Pokemon GO》會推出「睡眠卡比獸」大量出現EVENT，將另文介紹。

Nintendo X DeNA手遊《Pokemon Masters》畫面初公開

接下來是Nintendo跟手遊平台DeNA合製的《Pokemon Masters》，遊戲介面初公開。將於2019年內推出。(更多介紹請收看另文介紹：連結)

Nintendo跟手遊平台DeNA合製的《Pokemon Masters》

最後一提，原來與會所有嘉賓都是著用了日本限定訂製的Pokemon Shirt，這服務即將增加加亞洲區。