華為死機暫停更新！傳 Huawei Mate 10、9 等手機故障多人中招

華為死機！Huawei 近日為 Mate 9、Mate 10 系列等型號推送更新，卻出現用戶更新後死機、變磚等無法開機的問題，Huawei 香港的 Facebook 專頁亦出現不少用戶的查詢，各位用戶請暫緩手機的更新，及關閉手機的自動更新功能。

根據現時消息，更新後出現問題的，主要包括 Mate 9、Mate 10 系列手機，亦有其他型號手機受到影響。據了解，部分用戶在夜上系統顯示更新前仍然操作正常，不過到早上完成更新後，已經無法進入手機。有部分用戶在維修中心等待約一小時後，雖然可以取回手機，但手機中儲存的資料卻給悉數刪除。

Huawei 更新死機災情（按圖放大）

Huawei Mate 10（左）及 Mate 10 Pro 據報是主要受影響機種。（區慶威攝）

華為手機暫停自動更新（按圖放大）

若果各位使用 Huawei 手機的話，可以先關閉自動更新功能。大家可以進入「設定」>「系統」 >「軟件更新」，點選當中的「齒輪」icon，關閉「在 Wi-Fi 中自動下載」及「夜間更新」兩項，就可以暫停系統自動更新。若果擔心出問題的朋友，記得先為手機進行備份。Huawei 官方至截稿前，仍未為有關更新死機的問題作出官方回應。