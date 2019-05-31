Tesla Model 3正式開賣！33萬有交易、何時交車、有何功能？

早前曾經報導Tesla Model 3電動車，即將於香港開賣，海關更爆三款型號的車價。今日（5月31日），Tesla官方終於正式開價接受訂購，最平33萬起標，究竟何時交車？以及包什麼功能呢？

早前香港海關的「汽首次登記系統」的最新查詢資料顯示Tesla Model 3電動車已經有三個不同型號的售價，最平33萬起標。而今日（5月31日）Tesla官方終於正式開賣，不過暫時只得最基本的「標準續航Plus」，其他如「長續航後驅版」、「長續航全輪驅版」、「Performance高性能」暫時未有得訂。那究竟新車包什麼？值不值得訂呢？

Tesla Model 3抵港展出 #1。（林勇攝）

根據Tesla官方網顯示，Model 3暫時只有「Standard Range Plus（標準續航Plus）」版本訂購：可以最高行走415km（比起之前官方指的長距離版少了百多公里，或許之後會有option另購加大電池吧）、最高時速為225km/h、0－100km/h 為5.6秒，售價為33萬。

如之前為大家計算過，配以電動車首次登記稅寬免（減免$97500），車價連稅就$435000；如果以「一換一」計畫（2021年3月31日前以舊私家車取消登記），最高減免25萬首次登記稅後，亦都是33萬便可以購入。

Model 3可選擇不同Option（按下圖放大解說）

+ 5 + 4 + 3

而這台33萬版本，包「黑色」車身選擇（其他顏色要另加錢）、18吋Aero車輪、基本內飾（包暖前排座椅、標準版地圖及導航、有色玻璃車頂等）、Autopilot自動輔助駕駛系統（視乎行駛車道內的其他車輛及行人的情況在行駛車道內自動輔助轉向、加速及煞車。如要全自動駕駛功能則需要另加46,500元）。即日訂車最快今年第三季便可以交車，如有興趣的車迷大可以上其官網再細心研究。