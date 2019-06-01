又係Huawei？英國以華為網絡開通5G服務　BBC實試1分鐘即斷線？！

5G 網絡連線，乃是未來數年的電訊行業大勢所趨，近來英國最大電訊商 EE 近日就在倫敦、卡迪夫、愛丁堡、貝爾法斯特、伯明翰和曼徹斯特等 6 個城市開通 5G 連線服務。 由於 EE 目前的 5G 網絡有部份屬華為提供，媒體的焦點除了放在連線速度上，其實際表現也備受關注…殊不知英國 BBC 首次採用此連線進行直播，即告出事！

BBC 所用的華為製連線設備 於 5 月 31 日的新聞直播節目當中，BBC 記者 Clive Myrie 就以 5G 連線在倫敦市中心進行直播，並打算進行即時測速，但在直播開始後的 40 秒左右（剛好就是記者拿起手機展示速度數據之時），影片就出現嚴重「起格」情況，在約 10 秒之後，更變成「有聲無畫」，直播室迫不得已只可以中斷直播：

直播中斷後，不少人對背後原因相當感興趣，是因為 5G 網絡未覆蓋好，還是華為製的連線設備在關鍵時刻「出賣」了 BBC？其實以上皆非，BBC 5G 直播中斷的最大原因，居然是他們所用 SIM 卡之流動數據限額用盡了。

目前 EE 提供的 5G 連線月費計劃依然為「有限」數據，最平價 Plan 的數據用量為 10GB，在目前 4G 連線的情況下當然相當夠用，然而在 5G 連線之下，這個用量可以在一分鐘內快速耗盡。

The Verge 較早前就在英國實地測試了 EE 網絡的 5G 連線速度，最高錄得 980Mbps 之高速，按照此速度，10GB 數據可以在 11 秒內全數用完，而即使 BBC 用的是最貴價的 100GB Plan，也只不過是讓連線可以維持兩分鐘左右

5G 連線的出現讓網速向上調升不少，但 BBC 今次的直播事件可以看到，傳統的限量數據月費 Plan 面對高速的 5G 連線有點不合時宜，但如果無限量開放數據，又似乎會對電訊商、內容提供者的網絡做成負荷，究竟兩者要如何平衡？5G 的升級又會對網絡生態產生何樣衝擊，還要在未來數年繼續觀察。



資料來源：BBC、The Verge