【WWDC 2019展前預測】新硬件？iTunes退役？iOS 13、macOS新功能

WWDC 2019 中 iTunes 將會退後？Apple 開發者大會將會在美國西岸時間 6 月 3 日早上10時舉行（香港時間 6 月 4 日凌晨 1 時），假美國加利福尼亞州聖荷西會議中心舉行，除了傳聞中的 iOS 13、macOS 及 watchOS 新功能外，大會臨舉行前更傳出 iTunes 退役及 16 吋 MacBook Pro 兩大新傳聞！

iTunes 將於 WWDC 2019 宣布退役

在 Apple 開發者大會舉行在即的時間，分別來自 Bloomberg、9to5Mac 都引述消息人士報道，Apple 將會在今年的 WWDC 2019 的 macOS 10.15 中，宣布將 iTunes 分拆為 Music、TV 及 Podcasts 三個 Apps，各自負責不同的工作。至於為 Apple 重大突破，改變整個音樂市場的 iTunes，似乎終於功成身退。

iTunes 傳聞將會分拆為 Music、TV 及 Podcasts，各自負責不同的內容範疇。（MacRumors）

16 吋 MacBook Pro 真唔真？

Apple 剛剛推出了全新 8 核心版本 MacBook Pro，到底會否再在 WWDC 2019 追加 16 吋版本，實在令人懷疑。（Apple）

雖然 WWDC 開發者的傳統是以軟件為主，不過間或亦會有新硬件推出。而今次 WWDC 舉行之前，就傳出 MacBook Pro 將會追加 16 吋版本。16 吋 MacBook Pro 的消息是大約 2 月的時候由最強分析師郭明錤所發表，據報將會採用跟現時 MacBook 系列完全不一樣的新設計。不過 Apple 其實剛剛為 MacBook Pro 系列追加最新的 8 核心版本，到底會否再在短期內再推出更新，實在令人懷疑。

Mac Pro 模組化加 6K 屏幕

相比起 16 吋 MacBook Pro，傳聞中模組化的 Mac Pro 似乎更有可能在 WWDC 中現身，畢竟 Mac Pro 已經多年未有新型號推出，而今次的 Mac Pro 傳聞以模組化設計，可以讓用戶選配及升級當中的硬件，對於面對專業用戶市場的 Mac Pro 來說，這個設計可以有效延長機種壽命，應該會受到目標客戶的歡迎。

另外，市場亦傳早 Apple 會推出全新的 6K 屏幕。考慮到 Apple 先前進出 5K 屏幕市場，改為售賣由 LG 推出的 5K 屏幕，到底會否在今次 WWDC 再度進入顯示屏市場實在令人在意。根據最強分析師郭明錤的消息，6K Apple 屏幕將會以 miniLED 技術製作，支援 Night Shift、True Tone、HDR 等 iOS 裝置的屏幕效果，大小將會為 31.6 吋。

iOS 13 新功能 Dark Mode 領函

iOS 13 將加入 Dark Mode，令 OLED 屏幕型號更加省電。（9to5Mac）

iOS 13 相信將會是今次 WWDC 2019 的最大重點，就現時所得資訊，Dark Mode 顯示應該是用戶們其中一個最期待的新功能。為 iPhone 加入 Dark Mode，除了護眼之外，配合 OLED 屏幕更可以達至省電的效果。

iPad 可作 Mac 外置屏幕

iPad 將可以跟 macOS 電腦同步，簡單達成雙屏幕方案。（MacRumors）

iOS 13 另一頂矚目功能，應該是可以將 iPad 當作 Mac 電腦的外置屏幕使用，輕鬆設置雙屏幕操作，以及利用 iPad 作為 Mac 電腦的繪圖板。暫時未知支援有關功能的 iPad 型號，不過相信以支援 Apple Pencil 的型號機率較高。

iOS 13 支援八達通制式

iOS 13 將支援八達通制式，直接以 iPhone 閱讀八達通餘額將可能實現。（資料圖片）

雖然八達通公司未必會為 iOS 裝置，推出將八達通卡加入 iPhone 當中的功能，不過 iOS 13 將會開放支援八達通的制式，意味著技術上，以 iPhone 閱讀八達通餘額將會是一件可能的事情，只差八達通是否願意加入這項功能。

iOS 13 全新「Find My」功能

iOS 13 全新 Find My 功能，將整合以往的 Find My iPhone 及 Find My Friends。（MacRumors）

Find My iPhone 功能將與 Find My Friends 功能整合為一個全新「Find My」功能，而且更會追加「Find Network」功能，似乎裝置在沒有連線的情況，依然可以依據其所處的 Wi-Fi 或者發射站作出大約的定位。

iOS 13 更新 Reminders 程式

iOS 13 新版本 Reminders 的設計圖片。（9to5Mac）

Reminders 介面將會更新，加入 Today、All、Scheduled 及 Flagged 4 個分類。

iOS 13 全新 Sleep Mode 功能

全新 Sleep Mode 是近年提倡的 Digital Well Being 的解決方案。（9to5Mac）

Sleep Mode 將會加入到 Control Centre 中，啟動後會令銷屏變暗，自動開發勿擾功能，靜音所有通知，及與「就寢時間」鬧鐘整合。

watchOS 6 將內建 App Store

watchOS 6 將內建 App Store，可以直接在 Apple Watch 下載 Apps。（MacRumors）

傳聞 watchOS 6 將追加 App Store，直接從 Apple Watch 下載程式，令 Apple Watch 可以單獨於 iPhone 使用。

macOS 10.15 加入更多 iOS Apps

macOS 10.15 將會加入更多同時支援 iOS 及 macOS 的 Apps，另外一如前述，macOS 10.15 起會將 iTunes 分拆為 Music、TV 及 Podcasts 三種 Apps。

WWDC 一向以新軟件及功能為重點，到底今次 WWDC 2019 會有什麼新驚喜，Apple 會否在 AR 功能上帶來更多的新發展？大家記得留意《科技玩物》的現場直擊報道。