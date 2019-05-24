iPhone利好消息！美法院指 Qualcomm 壟斷！需與 Apple 重新談判

Apple iPhone 與晶片商 Qualcomm 的法律爭端現轉機，最近高通被美國聯邦法官 Lucy Koh 指其濫用設計晶片及智能手機的領導地位，打壓市場上其他對手的發展，故要求 Qualcomm 與合件夥伴重新談判。（文：黎生）

Qualcomm 與 Apple 早前達成協議，在 Apple 付出巨額賠償的前提下讓 Apple 可用到 Qualcomm 的晶片發展下一代支援 5G 的 iPhone；但最近 Qualcomm 卻被美國聯邦法院指 Qualcomm 違反反壟斷法、以其領導地位威脅停止供應晶片，非法打壓手機晶片市場的競爭。雖然 Qualcomm 已立即回應表示會上訴至聯邦上訴法院，但卻使一眾手機品牌，與 Apple、Samsung 有更多籌碼與 Qualcomm 談判。

Apple 早前與 Qualcomm 達成的協議，或需要重新進行談判。

美國聯邦法官 Lucy Koh 要求 Qualcomm 將需要與其客戶與 Samsung、Apple 等廠商重新談判，並需將專利權以合理價格授予競爭對手使用，亦不得威脅廠商停止產品供應，甚至表示 Qualcomm 將需要於未來 7 年接受官方監管。

Samsung 等 Android 陣營手機亦有可能因為是次裁決可調低手機價錢。

即使 Intel 已決定退出 5G 晶片開發市場，但 Apple 依然有機會藉止判決調低 iPhone 售價，而且是次判決亦同時使 Android 陣營廠商，如 LG、Samsung 及 Sony 等售惠，故來年手機的售價將可能更為親民，都算是用家的福音。

資料來源：Bloomberg