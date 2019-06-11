DJI OSMO Action、GoPro HERO 7邊部好？Action Cam正面對決！

【DJI OSMO Action、GoPro HERO 7 選購 / 比併】Action Camera運動相機一向以GoPro最為人熟悉，早前另一品牌DJI亦參與運動相機大戰，推出DJI OSMO Action，同樣可拍攝4K影片、防水防震，那相似的功能與GoPro HERO 7比較應該買哪款好？HK01以拍攝效果、功能比較！

DJI上月推出了OSMO Action運動相機（Action Camera），與GoPro HERO 7一樣兩款運動相機可以防水（約有10-11米裸機防水）及電子防震、拍攝每秒60格（60 FPS）4K影片，同樣支援連續拍攝相片及縮時攝影（Time Lapse）功能；而OSMO Action追加的高動態拍攝（High Dynamic Range / HDR）則在不受光的暗位突出影像細節，同時OSMO Action設有前置彩色螢幕，對拍攝Vlog須用作自拍的情況下是非常有用的功能。

DJI OSMO Action 與 GoPro HERO 7 邊部好？

這次以一個有室內及室外光線充足的地方，測試一下兩款運動相機在光暗轉換、運動影片穩定情況及相機獨有功能的表現。

DJI OSMO Action（左）及GoPro HERO 7裝在同一不設防震支架，看看拍攝效果如何。

室內室外轉換情況【點圖放大】

電子防震

在測試穩定方面，OSMO Action在有Rocksteady電子防震下表現出色，與GoPro HERO 7的HyperSmooth電子防震表現相若；但要留意OSMO Action的Rocksteady防震會在開啟後有拍攝動作大約會有半秒至1秒延緩問題，對正常拍攝沒有太大影響。而GoPro HERO 7的HyperSmooth則有拍攝質素限制，最高支援2.7K@60FPS ，所以要求高畫面質素又要防震的話，使用GoPro HERO 7拍4K片便要加相應穩定器。

【點圖放大】

DJI OSMO Action有變形修正效果，透過處理會顯示正常直線，但鏡頭視野會略收窄。

至於有關收音、自拍及延時拍攝（Time Lapse）效果如何，可以在以下試拍中顯示：

另外OSMO Action支援8倍慢鏡拍攝，在運動的高速動作中得到理想的拍攝效果，同時支援HDR，在背光拍攝主體時，可補足暗光細節。

按實際需要選擇

在兩部幾乎「孖生兄弟」一樣的DJI OSMO Action及GoPro HERO 7中選擇一部確有點困難，因兩者本身除了保護殼外，基本上配件可以互用，舊GoPro機主亦可物盡其用轉新機用舊配件。DJI OSMO Action在拍攝功能上會較GoPro HERO 7多，在4K拍攝（30FPS）亦支援電子防震及獨有的變形效果修正，但亦會有長拍過程出現過熱問題，期望廠方在推出新韌體可解決問題。而GoPro HERO 7在拍攝質素及色彩表現上比OSMO Action自然，本體顏色還原度較高。所以用家可以按實際拍攝需要，選擇適合的Action Camera 運動相機。