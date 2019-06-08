Google 傳出手救 Huawei 華為　原因竟然是國家安全？

Google 出手救 Huawei 華為？根據《金融時報》最新報道，Google 正設法以美國國家安全為理由，向美國總統特朗普解釋，若果華為不再使用 Android，將會導致更嚴重的國家安全問題！唔明解？綜合《金融時報》及 The Verge 分析，以下可能就是 Google 的理據。

眾所周知，Android 的碎片化問題一直是 Google 近兩年希望解決的問題，幾近版的 Android 更新，我們可以見到 Google 不斷提供各種方法，令各廠商手機可以更迅速獲得 Android 的安全更新。不過，在美國禁令的前提下，Google 相信 Huawei 將會建基 AOSP（Android Open Source Project），開發自己版本的 OS（現時所知鴻蒙 OS 將支援 Android Apps，毫無疑問將會是建基 AOSP 的產品）。

Google 出手打救 Huawei，背後的理據居然是美國國家安全。（設計圖片）

而由 Huawei 自家開發的「Android OS 分支」，將不會預載 Google Play 服務或得到 Google 的安全性更新等支援。而由於沒有了 Google Play，用戶將可能透過不安全的來源下載軟件的 apk，而沒有了 Google Play Protect 作為掃瞄有害軟件的把關，這些「Android OS 分支」感染有害程式的機會自然大增。

華為其實在 P30 系列的中國發布會，已經率先發布了「方舟編譯器」，是一個類似 iOS Swift，用以編寫 Android App 的平台。（資料圖片）

有別於現時中國版的 Huawei 手機，配備「Android OS 分支」的 Huawei 手機將會於全球發行，將這個潛在的問題擴散開去。

而隨著這些「Android OS 分支」的手機愈來愈廣泛地在全球各地銷售（畢竟 Huawei 現時出貨量位居全球第二），美國國民難保跟海外企業通訊，而對方正在使用「Android OS 分支」的手機。而當通訊中的資訊涉及敏感甚至機密資訊的時候，這些「Android OS 分支」的手機就有更高的機率，被不法份子讀取當中的資訊，屆時任何的加密保安都起不了作用。

疑似鴻蒙 OS 截圖（按圖放大）

如是者，美國的國家安全將可能受到威脅。評論一般相信，Google 在關心美國的國家安全背後，當然同時亦有一定的商業考慮，畢竟 Huawei 是現時 Android 陣營其中一家最有實力的生產商，而迫使 Huawei 在短時間開發一套作業系統，確實亦會帶來 Google 推論的潛在問題。Google 暫時仍然可以在美國政府的寬限下，為 Huawei 提供支援，不過有關寬限將會在 2019 年 8 月 19 日到期，往後到底有何發展，《宅民黨》會為大家繼續作第一時間的報道。