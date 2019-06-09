Lenovo Legion Y740（15）上手玩：實而不華但底蘊強勁的電競用機

Lenovo Legion Y740 一改 電競／遊戲專用筆電予人華而不實、 RGB 燈效、外型三尖八角的既定印象。 其實一部遊戲筆電好不好用、打機流暢與否，還是要看其內涵，近期不少標榜自己是電競機的筆電新作都反璞歸真，例如早前在港發表的 Samsung Odyssey2、或是今次試玩的 Lenovo Legion Y740，都是外表上較為低調，但性能卻堪稱一線的機種。

實而不華的金屬機身



Legion Y740 是年頭 Lenovo 在 CES 展上公布的電競筆電作品，最近也終於來到香港，今次借測的乃是兩個屏幕尺寸中的 15 吋屏幕型號 Legion Y740（15）外表不算厚重，但最重要是採用第 8 代 Intel Core i7 處理器，並可選配 RTX 2060/2070 的高階獨立顯卡（另有更貴價、配置 GTX 2070/2080 的 17 吋屏幕版本），而我們今次測試的更是當中採用 RTX 2070 Max-Q 的頂配型號。



Lenovo Legion 系列一向走較平實風格，機身線條較簡約，Legion Y740 亦繼續這項傳統，機身採用全鋁金屬機殼，甚具科技感之餘亦未有令機身變得太過笨重，Legion Y740（15）其機身重量為 2.2kg，流動性當然就不可以與一般 Ultrabook 薄本相提並論 ，但在內置獨顯的遊戲筆電而言，此重量絕對可以接受。

Legion Y740 採用超薄邊框屏幕設計，有效縮減了機身體積（蔡浩騰 攝）

+ 5 + 4 + 3

作為電競機，即使機身不加燈，鍵盤RGB 彩燈還是要有的，只要經內置的 Corsair iCUE 程式設定，Legion Y740 機身上所有的 RGB 燈都可以自訂顏色、閃爍模式，大至整個鍵盤、小至一個按鍵的閃燈亦都在設定範圍內。（蔡浩騰 攝）

除了有閃燈之外，Legion Y740（15） 的鍵盤左側又有著額外的幾個功能鍵，有助遊戲時侯的操作，除了有一鍵開始錄製畫面影片的紀錄鍵外，還有「M1」及「M2」可以讓用戶直接設定一系列的動作，在某些遊戲中可以讓你一鍵完成需要的操作（蔡浩騰 攝）

打機實測：輕鬆「攻頂」、散熱效果不俗

就如上面提及，一部遊戲用機好用與否，外觀設計只佔了一個很少的比例，其硬件如何有效提升遊戲表現才是最需要關注的一點。今次我們借測的 Legion Y740（15） 配備的是目前遊戲筆電中的頂尖硬件，包括第八代 Intel Core i7 處理器、以及作為遊戲筆電最重要的獨立顯卡 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q，究竟可以為我們帶來甚麼樣的遊戲體驗？我們就以兩個遊戲的實機表現作示範。

首先是目前依然十分受歡迎的「食雞」電競遊戲《Players' Unknown Battleground (PUBG)》，在將全圖像設定至「最高」後，遊戲中依然可以保持平均幀率在 120fps 之上（右上角為實時顯示幀率）：

+ 2

另一電競遊戲《Overwatch》中的表現亦十分亮眼，於最高配置圖像底下一樣可以保持幀率在 120fps 之上，有時甚至可以貼近 140fps：



+ 3 + 2

遊戲體驗除了畫面以外，「溫度」亦十分重要。



過去有部份電競筆電為了要在有限的空間內加入獨立顯卡，而犧牲了散熱設計，遊戲時會將熱量導至鍵盤、手枕位置，時間稍長已令玩家熱得受罪；然而採用 Legion Coldfront 散熱設計的 Legion Y740 在這方面就表現得相當不錯，在打了幾場《PUBG》之後，我們就以測溫槍量度了一下機身溫度，發現其熱量被成功導引至機身的左右兩側，基本不會影響遊戲操作：

雖然效能就夠強勁，但與市場上絕大部份的電競筆電一樣，Legion Y740 要開盡效能，就不能只透過內置電池運行，必須要插上外置火牛才能得到 100％ 的功力，考慮到火牛本身並不算輕巧，這絕對會為 Legion Y740 的流動性打上折扣。

配置上乘、價錢合理之遊戲筆電

目前不少用戶考慮遊戲筆電的原因，不外乎是為了找一部 Desktop Replacement，除了省卻傳統桌面機需要用到的空間，最重要就是不需要另外組裝一部電腦；而 Lenovo Legion Y740（15）集合目前遊戲界頂尖配置之餘，又可以提供到一定的流動性，在這定位上完全可以應付需求；相比 17 吋版本，Lenovo Legion Y740（15）甚至更適合放在寸金尺土的香港居住環境中使用。雖然兩款機定價比「砌機」要高，但對比市面的電競筆電，仍可視為合理價錢。



Lenovo Legion Y740（15）15吋芒．RTX2060 版本 ＄17,549

Lenovo Legion Y740（17）17吋 RTX 2070 版本 ＄21,999