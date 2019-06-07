小米「真．屏下鏡」無孔自拍鏡頭技術曝光　無Ｍ字額無水滴有片睇

小米屏下鏡頭原型機示範，相信將會取代 M 字額、水滴屏、屏中鏡、彈出前鏡等技術，成為下一代真全面屏設計的基本。小米的示範影片中，手機自拍時部分屏幕會自動轉變為透明顯示出自拍鏡，令人期待這種技術的正式投產。

小米及 Oppo 均於早前公布了自家的屏下鏡技術，不過當時並未有更詳盡的資訊。小米副總裁王翔日前就為旗下屏下鏡頭技術作進一步解畫，為達至全面屏效果，小米的原型機在屏幕的一小部分使用透明屏幕玻璃物料去覆蓋前鏡範圍，這種物料同時帶有反光度及高透射率的特性，在自拍鏡頭啟動的時候，部分屏幕物料會變成透明，直接變成自拍鏡的鏡面。

小米日前公布了屏下鏡頭技術，大家可以從圖片中，隱約見到屏下鏡頭在屏幕下的輪廓。（小米）

小米屏下鏡頭技術簡介（按圖放大）

王翔更加提到，由於前鏡頭不需要再像以往屏中鏡或者水滴屏幕一樣，為了遷就屏幕而盡量將鏡頭縮小的關係，可以使用更大的感光元件，去達到更佳的自拍效果。從小米發放的圖片可以見到，屏下鏡頭的位置，還是可以依稀見到屏幕下鏡頭的形狀，不知道正式投產時效果會否更加完美。若果大家覺得這個技術只是紙上談兵的話，可以從原型機的示範影片中，看到有關技術已經頗為成熟。

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019

小米 MIX 3 已滑蓋式前鏡達到真全面屏效果，未知預計年底推出的小米 MIX 4 會否就是首台起用屏下鏡頭技術的小米手機。（區慶威攝）

雖然王翔未有提到屏下鏡技術什麼時候正式投產，不過小米向來敢於將新技術投放都手機之中，加上今年尚未公布的 Mi MIX 4，系列一樣標榜全面屏為賣點，說不定 MIX 4 就會是首台起用這種技術的小米手機。