Samsung 新版 Galaxy Fit 實測：靠輕便、平價 再戰智能手環市場

2019 的穿戴式智能裝備市場已經算是非常成熟，單是智能手帶已經有好幾間不同廠牌的出品，不過講到這個範疇的「先頭部隊」，必然就要數數 Samsung 這個品牌，早在 2014 年，他們就已經推出了首款採用彩色屏幕、又有心率監測功能的第一代 Galaxy Fit。 Samsung 近年不斷有更新 Galaxy Fit 系列產品線，而來到 2019 年，Samsung 就連隨 Galaxy S10 系列發表了全新一代的 Galaxy Fit，在功能上其實沒有太大突破，反而更盡可能地簡化，只保留了時間顯示、一般通知以及健體功能，但與此同時，2019 年新版本的 Galaxy Fit 亦是歷代最平價的，只售＄898（同期登場的 Galaxy Fit e 更平價，但目前暫時未在香港開賣）。

外型設計上，Samsung Galaxy Fit 的亮點真的不多，連系列過往的招牌曲面 AMOLED 來到這一代都棄用，屏幕顯示面積縮減，只顯示最精要的資訊，亦間接令 Galaxy Fit 的重量減少至 23g，減低運動時的負擔同時，又讓它支援 5ATM 50 米防水，即使戴著游泳都沒有問題。

屏幕減少至 0.95 吋，解像度為 120x240，依然是彩色 AMOLED，主力為黑色的背景主要利用此材質的特色減少耗電

智能健體功能



Galaxy Fit 作為智能手環，需要先與手機配對才可以運作，而不少人都有誤解的是，由前兩代開始，Galaxy Fit 早就擺脫了「獨家村」做法，不論是 Android 還是 iOS 手機，只要安裝專用 Apps，都可以與 Galaxy Fit 進行配對。



與新一代 Galaxy Fit 配對後的手機，可以進行的設定不多，頂多只是換換介面，以及設置一下鬧鐘等 Widget，如果需要在手機上得到從 Galaxy Fit 同步的健體資料，則需要另外安裝 Galaxy Health App。

雖然要與手機同步才能開始使用，但 Galaxy Fit 自己都有一定的智能存在，除了可以顯示時間、少量的手機通知之外，當你開始運動時，Galaxy Fit 更會自動因應你的活動軌跡而開始紀錄運動數據

Galaxy Fit $898 的售價於目前市場算是中價定位，比其更便宜的對手不算多，能在價格上將 Galaxy Fit 明顯比下去的，大概就只有小米出品。Samsung 在設計 Galaxy Fit 時的目標相當明確，就是在最實惠的價錢提供最基本的功能，在實用性與性價比方面都展現了過去幾代所沒有的吸引力。