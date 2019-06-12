iOS 13 新功能　iPhone 收到無 save 號碼未知來電可直接拒接

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iPhone 將會在 iOS 13 加入 Silence Unknown Callers 未知來電靜音新功能，可以直接拒接所有未儲存在手機當中的未知電話號碼，對於飽受 cold call 垃圾廣告電話滋擾的香港人來說，應該是一個很實用的新功能。

iOS 13 的開發者版本透露一項名為 Silence Unknown Callers 的新功能，顧名思義所有用戶未有儲存的號碼，致電用戶的 iPhone，手機都會自動將未知來電靜音。換言之，所有的廣告來電、cold call 等滋擾來電都不會再騷擾到 iPhone 用戶，不過同時間一些正規的電話，例如政府部門、商業上的往來，若果用戶未有將對方號碼儲存，亦會受新功能攔截。

iO3 13 將為 iPhone 加入 Silence Unknown Callers 新功能，手機可以自動將未知來電靜音。（設計圖片）

根據 MacRumors 測試，雖然 Silence Unknown Callers 暫時只屬 iOS 13 開發者版本的功能一部分，不過已經可以穩定操作。MacRumors 的測試亦成功將幾日以來的所以未知來電直接拒接。雖然功能的名稱為「Silence」，不過操作上，其實是會直接拒接有關來電。MacRumors 亦提到，雖然 Silence Unknown Callers 會將所有號碼，包括非滋擾號碼都一拼拒接，不過若果有合理理由致電的機構，相信可以活用留言信箱功能。

iO3 13 開發者版本的 Silence Unknown Callers 已經可以使用。（MacRumors)

iOS 上實用的香港攔截廣告電話 Apps（按圖放大）

其實，iOS 現時亦有芝麻來電一類，可以依靠 HKJunkCall 資料庫篩選來電，雖然未必可以涵蓋千變萬化的垃圾來電，不過可能比一刀切的 Silence Unknown Callers 相對易用一點。

新 iPhone 改用 USB-C 捨 Lightning 插頭 　iOS 13 新介面露端倪
iOS 13 黑暗模式隱藏設定、一鍵將 Wallpaper 立即變「黑」！
iOS 13 新功能玩「慢充」？iPhone 最佳充電模式如何運作？
iOS 13 Find My 解構掉失 iPhone、MacBook 離線無訊號一樣可定位
Apple又要打官司？iOS應用程式開發商集體控告App Store非法壟斷
iOS 13 + iPadOS 可升級名單即時睇：iPhone 6s 還可再戰一年？
iPad 支援滑鼠操作？Apple WWDC 沒有提及的 60+ 個新功能！
iOS 13 登場　雙 AirPods 播歌 360 度實景地圖唔止黑介面咁簡單
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。