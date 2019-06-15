富士FUJIFILM instax mini LiPlay即影即有試玩　QR Code變有聲相

【FUJIFILM instax mini LiPlay 即影即有數碼相機】除了拍攝、打印、連動手機app等功能，即影即有相機還會有突破嗎？富士（Fujifilm）日前推出即影即有相機系列 instax mini新成員「LiPlay」，結合數碼相機、即影即有打印，更加上實體相片連錄音功能，變成有聲相片，網紅派福利相有得諗！
富士日前公布，推出FUJIFILM instax mini LiPlay 即影即有 數碼相機，機身與同品牌推出的數碼相片打印機Instax SHARE SP-3大小相若，加入F2.0 28 mm鏡頭、設有閃光燈、超過8款濾鏡及超過20種相框（機身載量8款，可透過手機app更換），內置記憶體可拍約45張 2560 × 1920 相片 及可插micro SD卡（每1GB約850張不連聲音檔，廠方數字）。instax mini LiPlay亦支援手機App，主要功能包括拍攝數碼相片、打印即影即有相片（FUJIFILM instax mini規格）外，亦加入拍攝「有聲相片」新功能，實體相片與帶聲音檔的照片互動。
FUJIFILM instax mini LiPlay外型方正 【鄧鴻至 攝】
FUJIFILM instax mini LiPlay這次共推3款顏色：石灰白、優雅黑及玫瑰金 【點圖放大】
FUJIFILM instax mini LiPlay三色列陣 【鄧鴻至 攝】
鏡頭設有閃光燈、自拍用突鏡，自拍容易對準。 【鄧鴻至 攝】
數碼相，即影即印
FUJIFILM instax mini LiPlay與SQ系列數碼即影即有、SHARE SP-3的手機App即時打印功能，二合一至一部255克機身（不連相紙）的機體上，機身快門設在機面方便自拍，而特別地機身前設有錄音鍵，究竟如何使用？
富士App用盡相機功能
FUJIFILM 亦有推出「instax mini LiPlay」app支援相機，當中功能包括遙距拍攝照片、自設快捷按鈕、iOS / Android 相片打印機：【點圖放大】
用手機遙控nstax mini LiPlay，並同時預視相片效果。
有聲相片會同時透過「instax mini LiPlay」App，把錄音後的實體相片加入QR Code，透過條碼連結FUJIFILM instax網站找回相片，可以播放相片的「秘密留言」：
按住錄音拍照，instax mini LiPlay就可拍出有聲音的相片，透過手機取讀QR Code取得 【鄧鴻至 攝】
速試後感：實體即印獨一無二、數碼任派！
FUJIFILM推出的instax mini LiPlay，基本上跟SQ系列及SHARE SP-3的打印機二合一後，試用相片質素與一向富士即影即有相片相同，而加入有聲相片功能，印出獨一無二的實體相片，而QR Code讀取後的數碼版相片更加是有聲音，更可以分發任派，個人認為頗適合將影像及當時聲音同步分享。