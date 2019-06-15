富士FUJIFILM instax mini LiPlay即影即有試玩　QR Code變有聲相

【FUJIFILM instax mini LiPlay 即影即有數碼相機】除了拍攝、打印、連動手機app等功能，即影即有相機還會有突破嗎？富士（Fujifilm）日前推出即影即有相機系列 instax mini新成員「LiPlay」，結合數碼相機、即影即有打印，更加上實體相片連錄音功能，變成有聲相片，網紅派福利相有得諗！

富士日前公布，推出FUJIFILM instax mini LiPlay 即影即有 數碼相機，機身與同品牌推出的數碼相片打印機Instax SHARE SP-3大小相若，加入F2.0 28 mm鏡頭、設有閃光燈、超過8款濾鏡及超過20種相框（機身載量8款，可透過手機app更換），內置記憶體可拍約45張 2560 × 1920 相片 及可插micro SD卡（每1GB約850張不連聲音檔，廠方數字）。instax mini LiPlay亦支援手機App，主要功能包括拍攝數碼相片、打印即影即有相片（FUJIFILM instax mini規格）外，亦加入拍攝「有聲相片」新功能，實體相片與帶聲音檔的照片互動。

FUJIFILM instax mini LiPlay外型方正 【鄧鴻至 攝】

FUJIFILM instax mini LiPlay這次共推3款顏色：石灰白、優雅黑及玫瑰金 【點圖放大】

FUJIFILM instax mini LiPlay三色列陣 【鄧鴻至 攝】

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鏡頭設有閃光燈、自拍用突鏡，自拍容易對準。 【鄧鴻至 攝】

數碼相，即影即印

FUJIFILM instax mini LiPlay與SQ系列數碼即影即有、SHARE SP-3的手機App即時打印功能，二合一至一部255克機身（不連相紙）的機體上，機身快門設在機面方便自拍，而特別地機身前設有錄音鍵，究竟如何使用？

富士App用盡相機功能

FUJIFILM 亦有推出「instax mini LiPlay」app支援相機，當中功能包括遙距拍攝照片、自設快捷按鈕、iOS / Android 相片打印機：【點圖放大】

用手機遙控nstax mini LiPlay，並同時預視相片效果。

有聲相片會同時透過「instax mini LiPlay」App，把錄音後的實體相片加入QR Code，透過條碼連結FUJIFILM instax網站找回相片，可以播放相片的「秘密留言」：

按住錄音拍照，instax mini LiPlay就可拍出有聲音的相片，透過手機取讀QR Code取得 【鄧鴻至 攝】

速試後感：實體即印獨一無二、數碼任派！

FUJIFILM推出的instax mini LiPlay，基本上跟SQ系列及SHARE SP-3的打印機二合一後，試用相片質素與一向富士即影即有相片相同，而加入有聲相片功能，印出獨一無二的實體相片，而QR Code讀取後的數碼版相片更加是有聲音，更可以分發任派，個人認為頗適合將影像及當時聲音同步分享。