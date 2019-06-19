靚仔透明機身 HTC U19e 神秘上市定價3千港元、半價入手有妙法

數數手指 HTC 已有整整一年沒有旗艦機面世，不過他們依然有進行新手機開發，只不過就並非需要投入大量人力物力的高階旗艦。HTC 稍早前發表的 U19e 在定位上就是 部中高階機種，售價便宜、設計獨特，亦將會在近期登陸香港市場。 不過有別於過去的銷售方式，今次 HTC U19e 將不會在一般零售渠道買到，而只會在 HTC 的官方網店、以及經 Smartone 上台出機，而且經 Smartone 出機，更可以獲得額外平價、甚至半價！？

比旗艦「靚仔」之紫色機身

HTC 手機一向在規格上跟得上大隊之外，其設計在一眾中國大陸廠機橫行的時期也算是別樹一格。今次來到香港的 HTC U19e 雖然是一部中階機，但採用紫色機身以及由 U11 起沿用的半透背板設計，HTC 於設計方面所花的心思十分明顯。

另外，在保留弧形線條機身的同時，HTC U19e 的機身比 U12+ 更薄，手感更為纖巧，是今部手機的其中一大賣點。

+ 5 + 4 + 3

用「特別方法」超平價入手！

HTC U19e 採用 Qualcomm Snapdragon 710 處理器，規格定位上是中高階／準旗手機，功能上亦十分貼近旗艦手機，包括上述提及的 2000+1200 萬像素主鏡頭、虹膜掃描解鎖等等。

U19e 的官方售價為＄3,398，單以處理器規格相比，U19e 對比起目前市場上同採用 S710 處理器的機種如 Samsung Galaxy A8s、Nokia 8.1 都要貴，不過 HTC 就與 Smartone 合作推出不同的出機優惠，最便宜＄1,698 即可入手淨機，有一定的吸引力。

