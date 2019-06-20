Samsung Note 10、iPhone XI、Google Pixel 4　發售日期流出

Samsung Galaxy Note 10、iPhone XI 及 Google Pixel 4 等旗艦後繼機，如無意外將會在 2019 年下半年陸續推出，不過網絡商其實已經為以上產品的發售作出準備，爆料大神 @EVLeaks 更得到疑似美國網絡商 Verizon 的發售安排。

爆料大神 @EVLeaks 日前刊出一張名為「2019 Verizon Marketing Calendar」的時序表，當中清楚顯示了 Samsung Galaxy Note 10、iPhone XI 及 Google Pixel 4 等旗艦機種在 2019 年預計的廠商推出日期。

@EVLeaks 貼出「2019 Verizon Marketing Calendar」時序表。（@EVLeaks）

從時序表中可以見到，Samsung Galaxy Note 10 預計將於 2019 年 8 月第 3 個星期「推出」，而 2019 年 Apple iPhone 則會在 9 月第3 個星期，Google Pixel 4 則會在 10 月第 2 及第 3 星期之間。

不過，@EVLeaks 似乎未能確認，時序表上的「推出」究竟是官方的發布日期，抑或是手機正式面市的時間，不過根據網友分析，Verzion 的 Marketing 部門應該更在意廠方的發布會時間，以便安排正式推出前的市售安排。從流出資料來說，3 台旗艦機出現的時間跟一向慣例沒有太大差距，相信應該就是正式發布日期的時序。各位《宅民黨》黨員，你們又會為選擇購入那一台旗艦機？