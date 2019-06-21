傳華為 Huawei 作出保證：手機無法使用 Google 服務將獲退款？

數碼生活
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數中美貿易戰首當其衝者，好難不想起華為 Huawei。上月美國商務部將華為列入出口黑名單，技術禁令嚴重打擊華為手機。外界憂慮Android作業系統和Google服務將來未必能繼續在某些華為手機上更新和使用。華為創辦人任正非更承認外國市場手機出貨量急跌四成。面對消費者對華為前景失去信心，這間「從未來偷取技術」的公司或其代理經銷商，將會採取哪些方法力挽狂瀾呢？

在菲律賓購買華為智能手機和平板電腦，消費者將受「全額退款計劃」保障。當地超過30間零售商和經銷商啟動全額退款計畫，保證消費者在購入新機的兩年內，始Google的應用程式無法在華為手機上正常使用，消費者便可申請全額退款。

任正非與兩位美國專家對話，表示沒有想到美國打擊華為的戰略決心如此重大，他強調難阻華為前進步伐。

據知，除了Play Store、Gmail和YouTube等熱門的Google App和服務外，該全額退款保障計劃更涵蓋Facebook、WhatsApp和Instagram等幾乎必裝的社交程式。菲律賓傳媒《Revü》報導，符合退款保障資格的華為手機和平板電腦多達25款，從入門到最新旗艦機包括Y、P、Mate、Nova和MediaPad系列都有。總體而言，幾乎所有現正發售的華為裝置都享有兩年退款保障。

華為P20 Pro。（Huawei）

以下華為裝置型號包含在「兩年Google Apps」保障計劃中：

華為P30 Pro
華為P30
華為P30 Lite
華為Mate 20 Pro
華為Mate 20
保時捷設計華為Mate 20 RS
華為P20 Pro
華為P20
華為P20 Lite
華為Nova 3
華為Nova 3i
華為Nova 2 Lite
華為Y Max
華為Y9 Prime 2019
華為Y9 2019
華為Y7 Pro 2019
華為Y6 Pro 2019
華為Y6 2018
華為Y5 2019
華為Y5 Lite 2018
華為M5 Lite 10
華為M5 Lite 8
華為M3 Lite 8
華為T5 10
華為T3 7

有報導指部分華為手機鎖屏後，會出現「Booking.com」的廣告。（From twitter）

詳細退款運作流程、以及如何介定Google或其他熱門Apps無法使用的標準仍未清晰，不過菲律賓商戶此項消費者保障計畫已經推行。第一輪納入保障計劃的購買期限為6月15日至8月31日（MemoXpress則只到8月15日），之前已購買的客戶不受保。《Revü》求證跟進，指出由於計劃並非華為官方所推行，僅屬菲律賓當地經銷商自發推出之短期活動，其他市場會否仿傚仍屬未知之數。

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