【空氣淨化】新裝修必學！3招去除家居甲醛異味

最近甲醛超標的問題屢屢發生，不僅是孩子遭殃，很多大人也是沒能被倖免，要知道，他們都是無辜的生命啊！事到如今，裝修污染問題已經成了所有正在裝修的朋友們最頭疼的問題。

關於甲醛的危害，相信朋友們都非常熟悉，甲醛超標誘發白血病的新聞咱們也是看過不下百遍，在我國新裝住宅空氣質量抽檢結果中，甲醛含量超標率在70%~80%！下面咱們進入今天的正題，也是一直以來，大家最關心的問題，如何去甲醛？

去甲醛的方法

點擊大圖看3個去除甲醛的方法：

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說到這裡，很多朋友還弄不清楚，新風機到底是如何去甲醛的，其實這個問題很簡單，我們繼續往下看~

新風機除甲醛原理

簡單來說，新風機向室內送入過濾好的新鮮空氣，然後把室內含有甲醛的髒空氣排出室外，就像往一大盆髒水裡一直倒入乾淨的清水，髒水慢慢會被擠出去是一個道理。空置房屋三五個月甚至一年後住進來，沒聞到任何異味，住客就覺得安全了。但其實甲醛揮發週期可長達3-15年。此時安裝一台新風系統就顯得非常必要了，100%從室外引進新鮮過濾空氣，100%排除室內污染空氣，可使房間24小時始終處於一個充分通風的狀態，最大限度減少室內甲醛的濃度。

新風機向室內送入過濾好的新鮮空氣，然後把室內含有甲醛的髒空氣排出室外。（遠大新風）

如何挑選新風機？

淨化效果：濾網組合和濾網等級會直接影響新風系統的淨化效果，所以裝配兩層以上濾網的新風系統會有更好的過濾效果，濾網等級從G1到H13，級別越高，過濾越徹底； 2017年上半年全國366座城市空氣質量不達標的城市佔了77.9%，其中49個城市的PM2.5平均濃度超出國家標準兩倍以上。生活在污染如此嚴重的環境中，如果我們選購的新風系統淨化效果不夠高，就相當於主動引「霾」入室，隨之而來的便是呼吸系統、心血管系統疾病。

新風量：新風風量是否充足直接影響新風系統有沒有效果，購買新風系統的時候，要根據需求判斷，可以根據人均新風量30m3/h的標準，通過室內人數，或者根據室內空間大小綜合一定的換氣標準來進行計算。公式為室內空間體積×換氣標準（一般普通家庭或者中小型辦公室、會議室、換氣標準為0.7-1.5次/h），在實際購買時，計算這兩個值，比較大小，選擇較大數字，再放出適當餘頭，就是需要的新風量；

安裝形式：新風系統常見的安裝形式包括吊頂式、櫃式、壁掛式、牆式等。其中，最常見的是吊頂式和櫃式。吊頂式新風的主機類似於平放的空調外機，一般裝在衛生間或廚房頂上，吊完頂正好遮住。由於空間受限，過濾裝置通常面積小、層數少、淨化效果不強、更換週期短，更加適合室外空氣質量好的歐美國家，安裝在國內並不能有效提升室內空氣品質。

櫃式新風最早由遠大發明，適合嚴重霧霾下使用。呈箱體結構，佔地空間小，約0.1~0.3㎡，不影響房間的其他佈局。室外空氣從下部進來，經過第一級粗效過濾層過濾向上流動，經過空氣熱交換器後通過第二層靜電除塵濾網，繼續向上最終經過第三級HEPA濾網由頂部通風口進入風道進而進入室內。因為濾網更豐富、濾芯面積更大，櫃式新風的過濾效果通常優於吊頂式新風。

新風系統常見的安裝形式包括吊頂式、櫃式、壁掛式、牆式等。（遠大新風）

維護難度：新風系統的濾網需要定期清理和更換，否則會失效甚至引起二次污染，櫃式新風的機門可以打開，沒有衛生死角，咱們自己就能清理；吊頂新風維護檢修比較困難，每次更換濾網都要請專業服務人員，麻煩、服務成本高，還有很多安全隱患。

熱回收：新風是從室外引入新鮮空氣，那麼室內開著暖氣、空調時，就相當於同時開著窗戶。為了解決這個問題，新風系統引入了熱回收的概念，用室內回風給新鮮空氣加熱、降溫，這樣新鮮空氣和原本室內溫度的溫差才不會太大，熱回收器的材質有很多種，紙質熱回收器，平均熱回收效率在50~60%，使用壽命短，容易受潮，滋生細菌；金屬熱回收器，熱回收效率最高可達80%，可以清洗，也沒有二次污染。

噪音分貝：一般來講，噪音與風量成正比，風量越大噪音越大。所以選購時，我們需要在風量和噪音之間找到一個平衡點。同時，盡量將主機安裝在客廳、陽台等環境，避免將送風口安裝在床頭側，可以有效地控制風噪，不會影響晚上的睡眠。

新風系統引入了熱回收的概念，用室內回風給新鮮空氣加熱、降溫。（遠大新風）

品牌專業性：目前新風市場產品上真正具有自主研發技術、具備一定生產經驗的專業性品牌不多，據大叔所知，遠大早在2005年就敏銳發現空氣健康的重要性，開始投入空氣淨化的產品開發，屬於國內最早一批空氣淨化生產的企業，這種有積累的品牌在產品質量，產品款式以及售後服務方面更有優勢。

因為敢於將新風淨化效果量化並在合同中承諾「室內比室外潔淨100倍」，遠大新風成為很多注重高品質生活用戶的選擇。

遠大SC500 主要參數 產品類型：中央淨化新風機 安裝方式：櫃式新風機 風量新風量：500m3/h 排風量：350m3/h 淨化效率：99.9% 其它參數 控制方式：一鍵開關操作 機外餘壓：50/15Pa 產品噪音：39dB(A) 電源規格：220V/50Hz 電源功率配電：350W 運行電耗：300W 產品尺寸：530×580×2000mm 產品重量：150kg 適用面積：100-200㎡

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