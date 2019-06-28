LINE FRIENDS力推JUNGLE BROWN手機配件　熊大可愛造型奪女士歡心

LINE FRIENDS深受不同年齡層人士喜愛，「男主角」熊大（BROWN）更是不少女性心中男神。而一系列「JUNGLE BROWN」精品，讓冷面笑匠熊大他身成叢林中各種動物，可愛造型令人愛不釋手。此系列近日再推出一批手機配件，相信又會掀起搶購潮。

今次LINE FRIENDS為「JUNGLE BROWN 熊大叢林系列」所推出的手機配件極多，包括傳輸線、無線充電座、無線充電板、便攜充電池（尿袋）等等，全部都用上極受歡迎的設計，特別是當中的充電板，熊大以豬仔、恐龍及長頸鹿造型登場，配上招牌無表情樣子，可愛度爆燈。充電板分別支援最高7.5W（iPhone）及10W（Android）輸出，至於Qi快充認證當然不能少。

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BROWN迷注意！LINE FRIENDS官方叢林系列手機配件登場，無線充電板勁可愛！

同樣可愛的還有兩款無線充電座，分別在手機座的左上角配上恐龍熊大及豬仔熊大。此無線充電板設有5W、7.5W、10W三段式輸出功率，對應不同電話系統充電之用，外型十分慳位。另外，叢林系列設計的便攜充電池則是5000mAh容量，基本上都夠很多手機「救命」，超薄身體積更自帶Type-C插頭線，如果手機是Type-C頭還可以帶少條線出街。最後還有叢林系列傳輸線，不止熊大更有雞仔莎莉款式，線材本身備有兩個型號，分別為USB-A to Lightning以及USB-A to Type-C，迎合不同需要。

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同場加映AirPods保護套

用iPhone的朋友十之八九都會用AirPods，但AirPods個充電盒白雪雪人人一樣，要突顯自我風格加個套就最直接。雖然不是叢林系列但LINE FRIENDS都有推出AirPods保護套，分別有BROWN和CHOCO兩兄妹，男女都合用。而如果上述的5000mAh容量充電池不夠用，LINE FRIENDS也有推出10000mAh電池，特大容量加上雙USB輸出設計，朋友手機沒電都可以齊齊用。

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