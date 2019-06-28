iPhone SE 2 有望 2020 年現身？趁華為有難 Apple 增產搶市場

iPhone SE 2 終於推出有望？華為受美國禁令影響銷量下跌，Apple 就乘機增加產量搶市場；市場分析機構除提升對 Apple 業績的評估外，更預計 iPhone SE 2 可能會於 2020 年面世，喜歡 SE 的朋友，終於等到了！

Apple iPhone 似乎準備在 2020 年大展拳腳，繼早前天風國際有最強分析師外號的郭明錤，預計 Apple 將會在 2020 年推出 iPhone 5G 版本後，近日美國 Cowen 證券亦將 Apple 截止 6 月底的 iPhone 產量季度預測，由原本的 3900 萬台提升至 4000 萬台。根據 AppleInsider 的報道，Cowen 相信 Apple 提升產量，是為了吸納華為受美國禁令影響，而選購其他品牌的消費者。

Cowen 提高對 Apple iPhone 截至 6 月底的季度產量預測，其中 75% 將會是 iPhone XR 及 XS 系列型號。（林勇攝）

不過，Cowen 證券亦提及，美國的禁令將會對同樣依賴中國生產線的 Apple 的中期預測帶來風險，Apple 將要面對提升售價、將生產線移轉至中國以外所增加的成本，或者減少盈利的困難抉擇。

iPhone SE 2 相關預測（按圖放大）

Cowen 亦預測 Apple 可能在 2020 年，推出 5G 版本的 iPhone，跟郭明錤早前的預測吻合。另外，Cowen 亦預計在 OLED 屏幕手機之外，Apple 會於 2020 年再推出 LCD 屏幕的手機；早前天風國際分析師郭明錤就指出，iPhone XR 後繼機將會起用 OLED 屏幕，Engadget 日本就綜合兩大分析機構，及早前指 iPhone SE 2 可能以 iPhone 8 為藍本的消息，預計 iPhone SE 2 很大機會會於 2020 年登場。

Cowen 證券同時預測，2019 年的 iPhone 將會起用 4GB RAM，意味著 XR 後繼機將會跟 XS 系列後繼機使用同水平的 RAM 儲存空間。今年底 2019 年 iPhone 發布的時候，我們就可以驗證 Cowen 的預測是否準確。

來源：Engadget 日本、AppleInsider