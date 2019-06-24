iPhone辦公技巧貼士：提醒用家防止打錯Email！標示電郵域名功能

數碼生活
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如果大家返寫字樓工，應該日日都要處理文書、收發電郵聯絡客戶和合作對象。打錯Email地址或者域名是最常見的手民之誤，域名出錯，會令Email寄不出去打回頭。iPhone的Mail App其實一向有「標示地址」功能，由域名入手幫助用家防止打錯Email。點樣用？宅民黨以下的簡單教學小貼士將一一示範。

大家難免會試過打錯Email，特別是收件對象非公司內部同事而是街外人，電郵地址的網域域名可以五花百門。當用家不熟悉電郵地址，而它又寧舍冗長而複雜時，便很難保證輸入時百份百正確。要是串錯某些客戶的域名而令封Email打回頭，到人家問起有無寄到時才發覺失誤，便不好交代了。

「標示地址」功能運作方式：用家事前在「標示地址」的域名清單註冊了「@hk01.com」，如果輸入收件人Email時想打@hk01.com卻打錯了@hk02.com，系統便會自動將整個收件人Email變成紅字，提醒用家重新檢查域名有無出錯。（手機截圖）

iPhone的內建電郵應用程式「Mail」向來都有防止錯誤輸入Email地址的功能，只不過需要用家手動設定。透過在「標示地址」中註冊經常用到的域名，系統在用家輸入收件人Email地址時察覺域名有沒有存在於註冊名單之上。如果域名沒有在名單上，系統便會自動將整個收件人Email變成紅字來作標示。如此一來便可提醒用家重新檢查域名有無出錯。通常紅色出現時，錯誤都是一目了然的。

於iPhone Mail設定「標示地址」註冊常用域名簡單教學示範即睇（點擊放大截圖細睇詳情）：

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番外編：iPhone鍵盤打域名捷徑

通用頂級域（Generic top-level domain，縮寫為gTLD）是互聯網名稱與數字地址分配機構（IANA）管理的頂級域（TLD）之一。通用頂級域主要由.com、.info、.net及.org等域名組成。

當輸入Email地址時，有一些有用的提示。如果用家長按iPhone鍵盤上的「.」（句點/點），「.net」、「.com」等域名將顯示為選項，有助加快輸入，在搜尋網頁時輸入網址更方便。

如果用家長按iPhone鍵盤上的「.」（句點/點），「.net」、「.com」等域名將顯示為選項。（手機截圖）

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