iOS 13 Safari 秘技！簡單三步定期自動清空已開啟分頁

雖然 iOS 的瀏覽器《Safari》聲稱不會因為開啟過多分頁而出現影響流暢度，但很多用戶還是喜歡簡潔一點的《Safari》而定期將分頁關閉。隨着 iOS 13 的推出，用戶將可以設定自動清空分頁的時間，節省用戶自行操作的時間，算是一個細小但極為貼心的新功能。（文：黎生）

iOS 的《Safari》可應付用家啟動大量分頁而不影響使用流暢度，但不少用戶也像筆者般習慣定期清空《Safari》的分頁，使《Safari》的介面不致過於凌亂。隨着相對較穩定的 iOS 13 公測版的推出，Apple 更為用戶帶來定期自動清空《Safari》分頁的功能，值得大家花少少時間進行設定。

↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看步驟】↓↓↓↓↓

用戶只要成功進行設定，便可以省分定時進入《Safari》的煩惱。提提大家，iOS 13 適用於 iPod touch（7th）、iPhone SE、iPhone 6s / 6s Plus、iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 8 / 8 Plus、iPhone X、iPhone XS / XS Max 及 iphone XR，相信很多用家均能受惠。

有別 iOS 12 或之前的系統，用戶不用定時前往《Safari》清空分頁。（作者提供）

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