新 iPhone XI 2019 年版　外國YouTuber未推出先有開箱片？

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新 iPhone XI 2019 年版本如無意外將會在今年 9 月正式發布，不過 YouTube 頻道 Amazing Unboxing 的爆料達人 Ben Geskin 竟然已經拍攝開箱影片！片中手機既如傳聞一樣配備 3 鏡頭，操作介面更非常流暢，唔通 iPhone XI 已經在黑市搶先流出？

新 iPhone XI 2019 年版竟然已經出現開箱影片？由 YouTube 頻率 Amazing Unboxing 的爆料達人 Ben Geskin 上載的開箱影片，當中的「iPhone」原來是購自深圳，外型設計跟一直流傳起用機背 3 鏡頭完全吻合，Ben Geskin 亦謂，暫時未知道究竟型號是 iPhone XI，抑或 iPhone 11。今次大新聞啦！

iPhone XI 竟然在發布前搶先開箱？其實 Ben Geskin 上手玩的，是一台高仿的 iPhone XI。（Amazing Unboxing）

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暫慢，大家細心留意一下，貌似以 iOS 運作的新 iPhone，雖然幾可亂真，不過一些基礎核心功能，好像 App Store 等並不能運作，而且 iPhone 雖然可以使用手勢操作，不過屏幕底邊框其實比 iPhone XR 還要厚。未幾 Ben Geskin 亦開估，指出這台在深圳購買的 iPhone XI 高仿機，其實是以模仿 iOS 介面的 Android 系統運作。

到底 iPhone XI 正式推出會否就是這個模樣，我們就暫且拭目以待，不過大家到北上購物時，千萬不要將高仿 iPhone XI 當真機呀！

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