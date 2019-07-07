安全兼不死！Outline VPN 中國大陸翻牆實試：30分鐘設定完畢

如果你像筆者一樣需要常往中國內地工作，為了要與身在香港同事、家人、朋友繼續聯繫，必然都會有「翻牆」需要，此時就需要 Virtual Private Network（VPN）技術幫手。 不少人會先向免費的 VPN 方案著手，但這些免費的選擇除了隨時被封禁，更有安全上的憂慮。要較安全 + 不死？似乎就只有自建 VPN 一途。

私人 VPN 的必要性

有用過 VPN 的，應該大概明白其運作原理，就是將手機／電腦的上下載的資料都要途經另一個對口，避開可能會掃描／過濾你資料的連線。

VPN 近年被廣泛用於繞過中國的「網絡城牆」，但其更重要的功能還是保護敏感資料不被第三者讀取（網絡圖片）

VPN 近年被廣泛用於繞過中國的「網絡城牆」，但其更重要的功能還是保護敏感資料不被第三者讀取 － 免費 VPN 方案在這方面的隱患最大，試想想，你所有上過的網站、甚至網絡銀行的密碼等等，都有可能被架設免費 VPN 的第三方閱覽，真的不堪設想。



免費 VPN 的使用須知，我們另文再談，但要用 VPN 又要防止被有關部門封禁、又要以策萬全，架設私人 VPN 可算是最佳做法。

要自建一個伺服器當 VPN 用途，驟聽似乎是一個浩大的工程，但其實目前已有工具可以效勞，今次介紹的 Outline，就是當中數一數二方便的選擇，用的是 VPN 界別享譽盛名的 Shadowsocks 加密制式，其開發者 Jigsaw 背後更加有 Google 資金支持，有相當的品牌保證。

30 分鐘、零編程基礎都可以自建 VPN

Outline 的使用分為兩個部份，一為伺服器建設、二為連接用的客戶端，最花時間的就是伺服器建設的部份，但也不過是 30 分鐘內就可搞定，而且過程完全不需要接觸任何程式編碼，非常適合這方面的新手使用。



要架設 Outline 用的伺服器，首先要到官網下載並安裝《Outline Manager》程式：

《Outline Manager》程式擁有 Mac、Windows 及 Linux 版本選擇。

安裝完成後打開《Outline Manager》，首先需要設定伺服器，如果你有自己的伺服器或是已有租用其他 Linux 伺服器服務如 Google Cloud Platform（GCP）、Amazon Web Services（AWS），只需要在伺服器設定中輸入程式中提供的代碼、再將回傳的資料貼在《Outline Manager》的框中即可。 但正在看這篇文章的你，相信九成人士都是沒有自己伺服器的，在此處各位可以用到 Outline 建議的 Digital Ocean 服務，價錢不過是 $5 美金一個月，即每日約港幣＄1 的費用，即可以享受到每月 1TB 的流量，用來當 VPN 用已是綽綽有餘，而且是按比例收費，用一日計一日，需要的朋友可以按此連結先登記帳號。

超簡易連接

雖然 Outline 的設定過程必需要用到電腦，但 Outline 的 VPN 連線卻是手機、平板、電腦、甚至是瀏覽器都全數支援，只需要下載安裝 App，即可以在幾分鐘內完成連線步驟，並不需要再在系統內的 VPN 設定中輸入 IP 位址等等資料。



開始連線前，首先要從 Outline 取得 ss:// 開頭的存取鑰：

另外，Outline 亦支援一服多鑰的做法，只需要選擇「Add new key」，即可以開出多一個不同的存取鑰供其他裝置使用， 方便多裝置管理、或是短暫借用 VPN 予朋友使用。

內地翻牆實測

在早前到上海公幹時，筆者就在酒店以及 MWC 上海的傳媒中心連上當地的 Wi-Fi，在未連接 Outline 之前，是不可以用到 Google、Facebook、Whatsapp 等在內地被封禁的網路服務的。而在連接 Outline 之後，所有服務都可以上得到，不過由於選擇的是紐約的伺服器，Ping 應答時間會較長。

連接紐約的伺服器，Ping 超過 200ms

即使未連接 Outline，國內不少公共 Wi-Fi 速度也相當慢，包括筆者測試的兩個 Wi-Fi 亦然，實測時開啟 Outline 與否，基本載入速度並沒有太大差距（同樣十分龜速）；然而，一些需要即時反應的應用如 Chrome Remote Desktop，仍然可以在 1 秒內得到反饋，已經算是滿足到了 VPN 翻牆的基本需要。