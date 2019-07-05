網民電腦顯示卡MSI 1060開機著火！場面誇張疑短路引起【有片】

打機當然需要一張好的顯示卡，但電腦始終是電器，最近有本地網民分享家中電腦「噴火」冒出火舌的真實影片。

最近一位網民在網上討論區連登分享，最近因為於Steam購入了遊戲《黑暗靈魂3》（Dark Souls 3）電腦版，不料在遊玩途中電腦突然關閉；當樓主重新開啟電腦時，機箱內的顯示卡MSI 1060竟然冒出一條火舌，場面極其誇張，而樓主更表示現在狀態是「開一次噴一次」：

從影片可見在顯示卡連接電源的位置附近冒出一條火舌，彷如有氮氣加速的跑車於死氣喉噴出的火舌一樣，教人嘖嘖稱奇。最教人哭笑不得是發帖者（樓主）的名字正是「顯示卡都會著火」，和帖文內容互相輝映，堪稱經典。

至於顯示卡「著火」原因有諸多說法，包括超頻過熱、散熱不足、顯示卡上灰塵堆積引致短路，又或電腦火牛有問題引致短路等等。不過樓主亦已回文表示應該和火牛無關，因為他換上另一張舊的顯示卡後可以正常開機，不過他不敢再用來玩Dark Souls 3。另外順便一提，如果家中電腦有任何部件產生火舌，應馬上切斷電源並送修。

在樓主開機前，這個位置已經有不尋常的紅光。

連登網民啜核回應（按下圖放大）

+ 5 + 4 + 3

曾贏得世界超頻大賽冠軍、本地砌機界達人劉建林（林仔）達人看完影片表示「笑到失X」，然後有以下見解：

「就咁睇睇唔到，同埋短路應該會有Over Current/Voltage Protection閘晒」 「好難會玩到著火咁勁、著得火係誇張、好難估個著火原因」 「一下著到火應該係電線類嘅野著，但真心好笑咁樣燒法」

劉建林（林仔）

原文連結（按此）