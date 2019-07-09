【水貨行情】Samaung Galaxy A80「旋」風式到港首批高開近六千元

雖然香港還未有 Samsung 旋轉鏡頭 Galaxy A80 上市的消息，不過在鄰近地區已經正式上市，而近日該的水貨已到了先達。據三禾電氣最新的售價顯示，Galaxy A80 首批售價為$5,880﹐並提供黑﹑白及粉三色！

Galaxy A80 的外型設計有別於其他 Galaxy A 系列手機，採用 6.7吋 New Infinity Display (2400 x 1080)﹐屏幕支援屏下指紋解鎖功能，配備 Snapdragon 730 處理器，內建 8GB RAM + 128GB ROM﹐電池容量為3700mAh(支援 Super Fast Charging)﹐並運行 Android 9 + One UI。

至於在拍攝鏡頭方面，Galaxy A80 搭載了三鏡頭，分別是4800萬像主鏡(F/2.0) + 800 萬像超廣角鏡(F/2.2) + 3D Depth 鏡頭，並提供景深及123度超廣角拍攝功能。此外，Galaxy A80 與 Galaxy S10 系列一樣，拍攝系統內同樣設有 Super Steady、Intelligent Camera、Ultra Wide 及 AR Experience 功能，讓用戶有一個豐富的拍攝體驗。(查詢：三禾電氣 2374 0618)

BLACKPINK 版 Galaxy A80 除了提供主機外，還提供 BLACKPINK 版的Galaxy Buds 及 Galaxy Watch Active。BLACKPINK 版 Galaxy A80 預計在7月5日到14日期間於泰國本土上市，暫時未有計劃在其他地區推出，對這款手機有興趣的網友就可能要到泰國入手。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載】