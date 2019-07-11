SmarTone 5G X Fun 巡禮　沙田新城市現場 5G 網絡試玩遙控賽車

SmarTone 在沙田新城市廣場設立 5G 體驗區「SmarTone 5G X Fun」，讓市民可以在 5G 正式推出前，搶先體驗 5G 技術帶來的各種可能性。SmarTone 更加在現場建立小型的 5G 網絡，令市民可以體驗 5G 技術接近零延時的傳輸體驗。

SmarTone 在沙田新城市廣場設立的 5G 體驗區「SmarTone 5G X Fun」，將會由即日起至 7 月 13 日，免費開放給市民試玩。大會為了能令市民率先體驗 5G 技術帶來的新功能，特別在商場搭建了小型的 5G 發射站，同時提供 3.5GHz 及 28GHz 的網絡頻道，去連接場內的「5G 實境電競賽車體驗試玩」。

SmarTone 5G X Fun 場中央賽道中的遙控賽車，就是以 5G 連線由這 2 個操控台控制。（區慶威攝）

這個「5G 實境電競賽車體驗試玩」利用商場內的 5G 基站，將駕駛座的屏幕及控制台跟賽道遙控賽車及鏡頭連接，令用戶可以體驗 5G 網絡接近零延時的操作，亦只有使用 5G 網絡的零延時，駕駛者才可以同步實時操作賽道上的遙控車；每位朋友的試玩時間暫定為 3 分鐘。

現場特別以一支 3.5GHz 5G 天線（中央）及 28GHz 5G 天線（圖右），建立一個小型的 5G 基站（不開放予公眾參觀）。（區慶威攝）

場內展出多款 5G 手機，包括已經歐美韓等地推出的 Samsung Galaxy S10 5G。（區慶威攝）

對於手機 fans 來說，現場展出多台 5G 手機應該是另一個值得參觀的地方。當中除了已經在歐美市場上推出 Samsung Galaxy S10 5G 及小米 MIX 3 5G 之外，更有尚未正式推出市場的 Huawei Mate X 實機！

SmarTone 5G X Fun 其他體驗區（按圖放大）

另外，場裡面有多個遊戲設施，雖然並非以 5G 連接，不過同樣為了示範將來 5G 網絡時代，大家可以利用流動網絡做到事情。當中包括 VR 遊戲試玩，可以贏走紀念環保袋，以手機遙控的夾公仔遊戲，以及多款模擬 5G 技術的示範單位。