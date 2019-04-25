iPhone 5G終於有？Apple官方回應最快 20xx年才推出市場

Apple 早前與 Quaclomm 達成協議，讓 iPhone 可以繼續使用 Qualcomm 的 5G 模組，但據 Apple 剛剛發表的資料顯示，即將於 9 月登場的 iPhone XI 將不支援 5G 網絡，而 iPhone 5G 預計將於 2020 年才會正式付運。（文：黎生）

Apple 亦表示 iPhone 5G 除了會採用由 Qualcomm 提供的 5G 模組外，預計還會採用 Samsung 研發的 5G 模組，使不同地區的 iPhone 5G 將會有不同廠商提供的 5G 模組，以確保 iPhone 的元件供應商不致過份單一。

至於 Apple 會如何分別使用 Quaclomm 及 Samsung 的 5G 模組，目前坊間尚未有更多資料流出。

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