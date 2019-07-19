FaceApp 變老相全城熱玩　俄羅斯開發暗藏私隱危機？

變老 App「FaceApp」近期人人熱玩，不少明星都在 Instagram、Facebook 上載自己變老之後的相片，引來大家都爭相玩埋一份。不過好多外國媒體卻指出由俄羅斯團體製作的 FaceApp 存在私隱憂慮，到底大家是否需要擔心？

FaceApp 因為最新的「變老」Filter，而變成外國明星們最新的貼相熱門玩法，人人變老連香港、台灣明星都玩埋一份，幾日間網上極多人齊齊「變老」。不過有趣的是，香港人早幾日才擔心智能燈柱會記錄個人資料構成私隱危機，轉個頭卻紛紛心甘情願將自己的照片上載給一個俄羅斯團體製作的手機 App；當中的私隱危機，大家又是否已經有一定的覺悟？

大型媒體好像英國的 BBC 及美國的華盛頓郵報相繼在 FaceApp 熱潮興起之後，作出調查報道，除了因為不少私隱專家及政黨均指出對 FaceApp 的憂慮之外，FaceApp 當中有條文，讓用戶授權開發團體擁有上載照片的版權，才是令大家驚覺其中私隱問題的主因。而 FaceApp 是由俄羅斯開發團體製作，亦是另一個引起大家憂慮的原因。

而 FaceApp 亦在近期 TechCrunch 的訪問中，就市場上的各種憂慮作出回應。FaceApp 並沒有將任何的相片上載到俄羅斯，他們是租用在美國的 Amazon 及 Google 雲端服務，而所有上載的相片亦會在 48 小時內移除，FaceApp 亦沒有將任何用戶數據出售或跟第三方分享。至於有關 FaceApp 為何不將相片在手機中處理，而要上載到雲端再作處理，FaceApp 就指出將相片上載雲端再由 AI 作效果處理，是流量及效能的考慮；若果用戶在同一張相片再加入不同的效果，可以減低當中所需要的處理時間（亦有專家指出，FaceApp 將相片在雲端處理，是為了保護自家的運算法不會輕易從軟件中拆解盜取）。

FaceApp 中移除個人資訊辦法（按圖放大）

另外，FaceApp 方面亦提及，若果用戶不希望開發商有機會繼續保存相片或其他個人資訊，是可以進入 FaceApp 的「設定」>「支援」>「報告錯誤並傳送日誌」，以「privacy」為題進行申請。雖然這個並非一個簡便的設定，不過有私隱憂慮的朋友，還是可以從 FaceApp 中永久移除自己的資訊。

iPhone 設定限制 FaceApp 存取相片（按圖放大）

至於有謠傳指 FaceApp 會在背景中，將用戶手機的其他相片上載，經多個外媒測試後，證實這個謠傳並沒有根據，FaceApp 只會上載用戶選擇作出修改的相片。不過如果大家有所擔憂的話，其實可以在手機的設定中關閉 FaceApp 的相關權限，以防萬一。歸根究底，大家若果真的著重私隱的話，使用這類會上載自己相片、個人資訊的軟件前，應該小心理解對方的授權條款。