【Sony A7R IV評測】6100萬高像素優勢　對焦功能有驚喜

7月17日索尼發布會在北京舉行，會場上筆者簡單體驗了 Sony Alpha 7R IV，下面我們來看一下現場體驗感受。通過昨日發布會現場的簡單試用，筆者對 Sony Alpha 7R IV的初步感受是：6100萬像素解析力出色，高感可以維持現有4000萬像素水準，新一代機身操控體驗有所提升。

先說畫質，6100萬像素，是現在135 相機中的最高畫質，現場體驗來看，高像素帶來的優勢是非常巨大的。在拍攝時，模特的頭髮、妝容等，都能得到非常淋漓盡致的體現。綜合來看，這是一台非常適合放大輸出的相機，對於風光攝影和商業攝影絕對是一台出色的相機。

Sony A 7R IV（中關村在線）

比較在意的高感方面，這台相機在ISO 400時的畫質表現，基本和ISO 100持平。在提升感光度後，可以看到畫質會有所下降，但是與現階段的4000萬像素級別畫質接近，這一點比較難得。



按圖看看Sony A7R IV的實拍照片 :

+ 4 + 3 + 2

相機的對焦性能表現不錯，特別是全時眼部對焦，在高速連拍時也能有較為穩定的追踪拍攝。相機連拍速度為10fps，筆者使用JPG拍攝時，可以達到68張的續航，測試RAW+JPG連拍時，續航稍低於官方RAW連拍的68張，但是也能到30張左右。

最後說一下視頻，現場拍攝筆者並沒有體驗視頻拍攝，但是根據發布會的現場介紹，Sony A7R IV的視頻拍攝，最大提昇在於從5K超採樣升級為6K超採樣，並且強化了視頻對焦和聲音採集。

6K超採樣和視頻對焦我們在之前文章有介紹過，這裡重點說一下聲音採集。之前的相機視頻收聲都是基於模擬信號的，但是從A7R IV開始，頂部熱靴改為MI數字熱靴，也就是使用索尼最新的麥克風，可以實現數字收聲，擁有更好的現場收聲效果。這是目前其他相機所缺乏的，算是Sony A7R IV的另外一大亮點。

機身改變



相比於A7R3，新機器在外觀上有較大改變。事實上， Sony 每一代機身都會對外觀設計特別是操控設計進行優化。新一代機身與前代相機，尺寸上略有增加，主要增加在手柄部分。新設計的手柄更長，實際上對於大型鏡頭的握持體驗更加出色，而且可以減少了長時間使用的疲勞感。

從圖片可以看到， Sony A7R IV的機身厚度也要大於A7R3。尺寸大小稍有提升，所以新一代機身的握持感要更好一些。

機身正面的改變並不算大，但是背部和頂部的區別還是比較多的。機身頂部，最大改變在於曝光補償波輪增加了鎖定按鈕，這樣可以避免誤觸，這一點設計還是比較貼心。

頂部增加了曝光補償波輪鎖定（中關村在線）

機身背面對按鍵進行了重新設計，佈局變化並不大，但是按鍵的造型進行了改變，更適合快速操作。在對焦方面，增加了實時追踪，也就是我們可以在拍攝時點選主體進行追踪，而且使用EVF時可以通過滑動屏幕快速改變焦點。不過觸控方面， Sony A7R IV並沒有增加菜單欄的觸控操作，這一點是個遺憾。 機身背面對按鍵進行了重新設計，佈局變化並不大，但是按鍵的造型進行了改變，更適合快速操作。在對焦方面，增加了實時追踪，也就是我們可以在拍攝時點選主體進行追踪，而且使用EVF時可以通過滑動屏幕快速改變焦點。不過觸控方面， Sony A7R IV並沒有增加菜單欄的觸控操作，這一點是個遺憾。

背部改進較多，主要是按鍵重新設計了，手感更好（左側為Alpha 7R IV）（中關村在線）

值得注意的一點是， Sony A7R IV卡槽設計有所區別，1卡槽和2卡槽的位置有所變化，之前是1卡槽位於下部，這一次1卡槽位於上部，A7R3的老用戶需要額外注意。 在其他方面， Sony A7R IV的操控習慣與前幾代基本保持一致，老用戶在機身操控上，除了個別操作需要注意外，基本可以1分鐘快速上手。

卡槽設計，1、2卡槽位置進行了調整 （中關村在線提供）

除了新品還有什麼



昨天的發布會，除了新品還有哪些值得注意的地方？筆者為大家簡單總結一下昨天發布會剩下的一些重要內容 ：

1、 Sony 的優勢在於1卡口。一個卡口可以實現相機鏡頭到攝像鏡頭的全面協同，這是很不容易的事情。 2、 Sony 要做高像素，是要做不犧牲高感下的高像素。大家擔心提升感光度會犧牲很多性能，這一點在A7R IV上不用擔心。 3、高像素+高速度才是未來。高速度必須要有高速對焦+高速連拍的雙重保證才有價值。而且高速度必須有鏡頭支持，所以 Sony 的「大砲」群正在逐步完善成型。 4、視頻收聲是目前被忽略的地方，但是視頻收聲很重要， Sony 具有機身+麥克風等等全套解決方案，這方面更有優勢。 5、在微單相機方面，2019年預計微單相機銷量將會超越單反相機。

以上就是昨天發布會+現場體驗的全部內容，未來我們會爭取盡快帶來相機評測，請大家持續關注。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】