ASUS ROG Phone II 配件更有誠意「六神合體」手掣扮埋 Switch？

ASUS ROG Phone II 正式在全球發表，其手機主體用上了 Qualcomm Snapdragon 855+ 處理器，成為目前 Android 陣營的最強手機。不過要延續「電競手機」的定位，ASUS ROG Phone II 當然還需要有專用的配件配合推出。今代 ROG Phone II 的新配件於誠意上比上代有過之而無不及，較早前我們就在台灣親身試玩過，以下就為大家逐一介紹。

上次的主體評測中，我們就已經約略介紹過 ROG Phone II 隨機附送的新版外置風扇 AeroActive II 以及專用保護殼 AeroCase，而在此之外，ASUS ROG Phone II 的用家們也可以購入不同的專用配件以增強遊戲體驗。

炫光智慧保護殼

ROG Phone II 的專用保護殼，除了有 AeroCase 之外，還有一個智慧保護殼，是一個更具厚度的塑膠外殼、保護上更強，另外上面印滿了與 ASUS ROG 有關的型格文字設計圖案。

炫光智慧保護殼連 ROG Phone II 的機背也遮著，豈不將「信仰之眼」都遮蔽了？ASUS 就巧妙地利用了光纖折射原理，利用背面的 LED 燈點亮智慧保護殼內的「信仰之眼」，同時殼內其實加入了 NFC，裝上後會為 ROG Phone II 換上新主題。

桌上遊戲體驗 Desktop Dock II

上一代 ROG Phone 的其中一個配件，就是可以將手機畫面駁上大屏幕、並且分出多個 USB 插槽位供滑鼠與鍵盤使用的 Desktop Dock，而連隨第二代推出的就有新版本 Desktop Dock II。

在外型、插槽上，Desktop Dock II 對比初代只是多出了一條可發光、變色的 RGB LED 燈，然而留意 ROG Phone 一代是不可以用到 Desktop Dock II 的，只有 ROG Phone II 可以兩代兼容

一插雙芒 TwinView Dock II

今次 TwinView Dock II 的設計將手機放在下半部份，重心合理得多 隨上代 ROG Phone 登場的初代 TwinView Dock，初發表時可以擴展遊戲內容，其實頗為技驚四座，但由於最後軟件問題解決不了，結果沒有任何遊戲有深度支援；加上初代 TwinView Dock 將手機放在上半部份，令重量分佈失衡，用久了其實不太舒適。



而 TwinView Dock II 就一舉解決了以上種種問題，不單將整個配件輕量化，亦保留了外置充電的特性，不過遊戲支援方面，就尚待官方進一步確認。

另外，今次的 TwinView Dock II 即使加上了 AeroCase，或是另外的 Kunai GamePad 手掣，都一樣可以裝上

六神合體 Kunai GamePad 手掣

ROG Phone 上一代有配合推出外置手掣，但其實是第三廠的出品，手感、遊戲支援皆為一般。而來到 ROG Phone II，ASUS 似乎就吸收了任天堂 Switch 式的變形架構，製作了 Kunai GamePad 手掣供新機玩家使用。

Kunai GamePad 的最強之處，是可以用藍牙、Wi-Fi 甚至 USB 與 ROG Phone II 連接，不論是在戶外、還是有大屏幕使用的室內，都可以利用此手掣進行操作。

ASUS 暫時未有透露這些配件會否全數推出、或是在甚麼時間登陸香港市場，不過有鑑於中國大陸將會在 7 月 31 日開售，相信很快就會有香港本地市場消息了。