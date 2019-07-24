《機動警察》突破30週年紀念展　帶你回到那個傳說開始的夏天

《機動警察 PATLABOR》系列問世以來已經超過30年，為紀念將開設「《機動警察 PATLABOR》30週年突破紀念展～30th HEADGEAR EXHIBITION featuring EARLY DAYS─PATLABOR THE MOVIE ～in 大阪」，於8月7日在大阪南港ATC展出。同時也決定以第一部劇場版動畫《機動警察 PATLABOR the Movie》的主視覺圖像來製作特典套票。

其實在2018年尾就已經在池袋舉辦過30週年紀念展，這次「突破」30週年的展示則決定移至大阪，展出內容大致上還是以30週年紀念而製作的劇場版系列為主軸，有預先製作（準備階段）的內容、初期OVA的資料、插圖等，以這些構成展示的中心。而相對於去年在池袋的展示，今年新增加了能讓觀展人更融入《機動警察》世界觀的展品。

《機動警察 PATLABOR》系列問世以來已經超過30年。（《機動警察 PATLABOR the Movie》主視覺圖像）

突破30週年紀念展的特典套票使用了女主角泉野明的剪影製作票券套，還特地將四張票券做成長型兩張、橫型兩張的形式，另外還會附上第一部劇場版動畫《機動警察 PATLABOR the Movie》的傳單，與使用劇中名場面所設計的其他紙製品。預售票與現場購票的票面當然也會不同，如果是本作粉絲又想要收集為紀念的話，務必要注意這一點。

「《機動警察 PATLABOR》30週年突破紀念展～30th HEADGEAR EXHIBITION featuring EARLY DAYS─PATLABOR THE MOVIE ～in 大阪」展出自8月7日到19日為期12天，預售票將自8月1日開始販賣，限量300份，其他關於展示的詳細訊息請關注官方推特。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO