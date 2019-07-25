iPhone 4s、iPad mini 初代留意　GPS 更新一定要裝否則隨時死機

iPhone 近期可以升級 iOS 12.4，不過較舊型號的 iPhone 4s、iPad mini 初代其實早已經不在支援之列。不過 Apple 近期依然為較舊型號的 iOS 裝置提供修補更新，雖然並非為裝置加入 iOS 12 的新功能，但用家卻記得一定要安裝，否則除了 GPS 功能失效之外，更有機會死機！

Apple 近期除了推出 iOS 12.4 之外，亦為型號較舊，已經不支援 iOS 12 的裝置提供修補更新。當然修補更新自然並非為舊裝置追加 iOS 12 的新功能，不過 Apple 如此佛心，自然是有其原因。

依然使用 iPhone 4s 的朋友，雖然手機不支援最新的 iOS 12.4，不過 Apple 最近推出的 GPS 修補更新，大家記得在 11 月 3 日之前安裝，確保 GPS 及手機日期等功能運作正常。（Apple）

原來手機、平板的 GPS 技術，是必須要對比時間及日期，去跟全球定位系統中其他裝置溝通判斷手機位置；不過 GPS 系統計算時間的方式，是以一個儲存在系統中的 10 位元數值，以周數累計去計算裝置「渡過」的時日，而大約每 20 年，整個系統的數值就會重置為零。較舊式的裝置由於在設計上未有將這個重置預算在內，所以可能會因此出現問題。而 GPS 系統最近一次的重裝在 4 月 6 日發生，而 Apple 就指自家系列中 GPS 的重置將會在 11 月發生，未有更新最新系統的 iOS 裝置，可能就會因為這個漏洞而出現問題。

Apple 最近就為舊型號裝置，推出修補 GPS 功能的更新，並呼籲用戶需要在 11 月 3 日前安裝，以避免裝置因為 GPS 時鐘無法正確運作，而影響定位及牽連手機其他的運作。iPhone 4s、初代 iPad mini、iPad 2 及第三代 iPad，將會收到 iOS 9.3.6 的修補更新；而 iPhone 5s 及第四代 iPad，將會收到 iOS 10.3.4 的修補更新。

這個有關 GPS 重置問題並不會影響到只有 Wi-Fi 連線的 iPod touch 及 iPad 型號，亦不會影響上列裝置之後推出的新 iOS 裝置。