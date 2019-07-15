Apple Watch又當白色巨人？美國老婦遇交通意外憑緊急服務SOS獲救

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【 watchOS緊急服務SOS】Apple Watch又救一命？早前美國緬因州新聞中心（News Center Maine）報道，當地一名78歲婦人不幸遇上交通意外，但手上的Apple Watch偵測到婦人突然倒地，啟動緊急求救SOS服務，令她迅速獲得援助保命！

據美國緬因州新聞中心（News Center Maine）報道，78歲美國老婦 Donny White ，於緬因州內 肯納邦克（Kennebunk）第一公路（Route 1）旁一家大型超市外一處繁忙路口被一輛汽車撞倒，身體3處出現骨折；Donny 未有時間用電話求救，但手上戴上的Apple Watch，測定婦人突然倒地啟動了watchOS中的「緊急服務SOS」，在預先設定下自動致電其3名子女。

在緬因州遇上交通意外的Donny White成功脫險，身上的Apple裝置居功至偉。 （News Center Maine）

Donny White 兩星期前於一宗發生在肯納邦克市中心的交通意外下成功脫險。 【News Center Maine Youtube頻道截圖】

Apple Watch的「SOS 緊急服務」功能，可偵測因使用者突然倒地或維生數字突然停頓等情況，自動聯絡已設定的緊急聯絡人，或預設聯絡緊急服務機構（緊急求助熱線 / 警察）以最快的方式發出求救訊號；而Donny White的緊急聯絡人中，設定了其3名包括在佛羅里達州（Florida）的兒子James、馬薩諸塞州（Massachusetts）及身在緬因州（Maine）的兩名女兒，而佛羅里達州的兒子首先收到緊急訊息，並立即通知緬因州的妹妹，並趕往現場協助媽媽脫險。

【點擊進入：設定Apple Watch SOS緊急服務功能】

當遇上緊急情況，Apple Watch啟動緊急服務功能，並自動聯絡緊急服務機構。 【Apple】

Donny White及後被送往醫院，意外後身體出現3處包括鎖骨、肋骨及腳掌骨折外，並無大礙並已出院休養。她亦笑言，手上的Apple Watch除了提供天氣幫助她外出，提供的協助原來非常貼近自己的生活。事後身在佛州的兒子James亦透過Facetime了解媽媽康復情況。

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