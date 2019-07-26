Samsung Galaxy Fold 終於正式宣布推出　多項修改解決爆芒問題

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Samsung Galaxy Fold 終於再次宣布正式推出！Samsung 這台全球注目的摺疊式屏幕手機，原本預定在 4 月底推出，最後卻因為在臨推出前多家傳媒測試均出現爆芒情況而臨崖勒馬。Samsung 剛剛再次公布 Galaxy Fold 的全新發售日期，大家準備好迎接摺芒時代的來臨嗎？

Samsung Galaxy Fold 原本應該是首台作全球開賣的摺疊式屏幕手機，不過臨近 4 月底正式推出之前，多家傳媒在測試手機時，都出現爆 Mon、死 Mon 等的情況，令 Samsung 決定臨崖勒馬，暫緩手機的推出。原本市場以為無限期壓後推出的 Samsung Fold 幾乎等於胎死腹中，不過廠方在經過 3 個月的努力，在手機設計上作出不少改動，終於可以正式宣布，Samsung Galaxy Fold 將會在 9 月正式開賣。

Samsung Galaxy Fold 因為爆 Mon 問題，一直暫緩推出；官方終於宣布 9 月再度上架，證明暫緩不等於擱置。（Samsung）

多個媒體在測試 Samsung Galaxy Fold，就算未有錯誤使用的情況下，摺疊式屏幕卻幾乎全部出現不同問題，廠商後來發現，除了部份媒體在測試中，錯誤將 Samsung Fold 的保護層誤當保護貼撕掉之外，部份測試機是因為校位空間太大，令外物很容易進入屏幕底下，最後刺穿屏幕而造成問題。

Samsung Galaxy Fold 測試機出現各種屏幕問題（按圖放大）

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Samsung 除了在 4 月底正式開賣前一刻，宣布暫緩手機上市之外，更在 6 月中為美國已訂購手機的朋友，提供退款以及保留訂金，無限期繼續等待 Fold 正式上市的選擇，令市場相信，Samsung Fold 很大機會會胎死腹中，最後要換上更改設計的 Fold 後繼機產品。不過，廠方在經過數個月的努力，成功在原本 Samsung Galaxy Fold 的設計中提高屏幕的保護，其中的改動包括：

屏幕保護層將會延長並完全覆蓋 Infinity Flex 屏幕，避免用戶誤會保護層為一般保護貼。

Galaxy Fold 加強整體設計保護，避免外來的細小物質破壞摺疊式屏幕。

金屬校位的頂及底部加入全新的保護蓋。

Infinity Flex 屏幕底部加入金屬層作加固，保護摺疊式屏幕。

減少校位跟機身之間的虛位。

而除了上述的硬件設計改動外，Samsung 亦不斷為 Galaxy Fold 的使用者介面作出改進。手機將會在 9 月率先在部份地區（美國為確認地區之一）推出，Samsung 將會在接近推出的時間，公布更多的資訊。

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