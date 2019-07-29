Apple Watch申請「手勢命令」專利　首創手語翻譯功能

7月21日，蘋果在美國專利局申請了一項關於Apple Watch的新專利，用戶可以通過各種手勢動作來操控自己的Apple Watch。另外，通過識別手指姿勢，新的Apple Watch還將具備手語翻譯功能。

那麼這項“黑科技”究竟如何實現呢？從專利中的資訊來看，蘋果通過在Apple Watch中植入多個細微的感測器，來針對手指、手掌及手臂的肌肉動作進行多方位的識別，之後即可將用戶手指的動作轉化為資訊或命令進行輸出。對於普通用戶，新技術能夠帶來“手勢命令”這樣一種全新的對話模式，而對於殘障人士而言，該項技術可以提供更簡單、直觀的交流方式。

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Apple Watch Series 4（中關村在線提供）

不過，該項專利中還有一個頗為有趣的細節，即手勢輸出技術需要通過兩個設備、雙手操作才可實現（專利圖中可以看到#900、#901兩個裝置），那麼具體在硬體上會如何體現呢？難道需要使用者同時戴兩塊Apple Watch？對此專利中並沒有給出詳細說明。

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值得一提的是，早在2016年，蘋果就已經發佈了關於Apple Watch手勢功能的相關專利，當時參與該項目的工程師僅有1位，而這次該項目的相關工程師已經增加到了9位，顯然蘋果對於手勢控制的開發力度正在不斷加大，相信在下一代的Apple Watch上，蘋果能為我們帶來更多新奇的使用體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】