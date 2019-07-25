深水埗腦場電腦節 2019 暫緩　會展「香港電腦通訊節」又如何？

「腦場電腦節 2019」突然宣布暫緩舉行，香港電腦業協會剛剛就向發出通告宣布有關安排，指不希望舉辦一個充滿戾氣欠缺消費意欲的電腦節云云；至於同期於香港會展舉行的「香港電腦通訊節2019」，又有沒有什麼特別安排呢？

雖然記者覺得要戶外通宵排隊一星期搶購一蚊產品優惠確實非常戾氣，不過相信香港電腦業協會指的應該是社會發生一連串令人憤怒的事件。香港電腦業協會作為主辦機構，判斷事件可能影響大眾的消費意欲，減少搶購減價的舊型號電腦、科技產品，是可以理解的。

「腦場電腦節 2019」宣布暫緩舉行，往年在深水埗高登電腦商場外排隊的盛況，今年恐怕不會再見到。（張浩維攝）

尚幸於香港會展舉行的「香港電腦通訊節2019」雖然跟「腦場電腦節 2019」屬關連活動，不過現時仍然正常進行展位預訂。在缺少了「腦場電腦節」的情況下，相信今年「香港電腦通訊節2019」應該有機會吸引更多的朋友入場消費，對於參展商戶來說，目標客戶更加集中亦未必是一件壞事。

另外，香港電腦業協會亦為「暫緩」留有後著，若果重啟「腦場電腦節 2019」，將會於重啟 45 天前通知業界。以時間計算，無論電腦業協會在隨後幾星期任何時間宣布重啟，都可以跟「香港電腦通訊節2019」舉行時間錯開，既能夠避免互相競爭客源，亦可以令市場的焦點更加集中，可能未必是一件壞事。