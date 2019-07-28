自行維修 iPhone 竟釀爆炸　外國人親身示範換電池有多危險

不少人購買 iPhone 的其中一個原因，是若果其真是不幸出現故障，都可以帶回 Apple Store 作維修，快的話甚至可以即日修理完畢。 但其實在眾多故障事例當中，唯獨只有一樣，Apple 是有明確指引不讓員工在 Apple Store 內作維修，就是「電池發脹」。有不少用戶都質疑「換一換電會用你多少時間呀？」，但其實「換電池」這個工序本身帶有一定危險性，外地較早前更有人親身經歷。

在論壇 Reddit 之上，早前就有一名為 tryagainin47 的用戶上載影片，指其同事的 iPhone 在拆解途中突然「自燃」：

據 tryagainin47 所講，該 iPhone 內早已裝有一枚非官方製的代用鋰電池，事發前因為該電池已隆起，他的同事想要拆開 iPhone 並觀察故障情況，想不到甫打開 iPhone 就已經冒出火焰。

在 iPhone 電池著火之後，tryagainin47 的同事將手機掉到地上並嘗試用腳踩熄火焰 － 但其實這樣做是非常不智，因為穿破的鋰電池包內的化學反應會在短時間內產生高熱，溫度可高達 500°C 以上、容易導致嚴重燒傷。

面對這類型的火警，最好是使用傳統的窒息滅火法，即用水、沙、厚布等外物阻隔火頭的供氧來源，即可以抑制電池內的連鎖反應、繼而滅火。當然，考慮到官方保養的關係，各位若非必要也應盡量避免上網購買不明來歷的電池自行更換！

資料來源：Reddit、MacRumours