流動手機電池、充電器以至 USB 線，其實都是智能手機用戶每日必須用到的周邊用品，有些甚至可以稱為「消耗品」（尤其是 USB 線經常遺失…）。本地薑手機配件產品品牌 Magic-Pro 在下星期起就會進行開倉清貨，貨品優惠價減至一折起，我們就先行到其陳列室，看看有甚麼平貨值得入手！

就筆者現場所見，Magic-Pro 準備開倉售賣的貨品全都以「陳列品」價出售，但絕大多數都仍然是未開過盒的全新品狀態。

最平價、減得最多的都非 USB 充電線莫屬，據他們所講，最便宜的貨品為數年前推出的純銅線，優惠價不過＄6，特點是充電快、但就不支援資料傳輸及快充協定如 Qualcomm QuickCharge。但其實目前不少手機都需要用到快充或是新介面插頭，是次 Magic-Pro 開倉這些線材都有減價，但當然就沒有＄6 純銅線般誇張：

除了最平價的線材之外，電池與充電器都是 Magic-Pro 近年來的皇牌產品線，一樣有不少減至五折或以上的貨品清倉出售：

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Magic-Pro 的開倉地點位於其荔枝角的辦公室，地址為青山道 532 號偉基大廈 13 樓 C，開倉時間為 7 月 29 日至 8 月 3 日。