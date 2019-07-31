【Bosch】Series 8 獨立式洗碗碟機　首創天然礦物永久烘乾

洗碗碟機除了座枱式及嵌入式，日前 Bosch 在港推出全新 Series 8 獨立式洗碗碟機，可以座地擺放，採用天然礦物質熱沸石烘乾，更可循環使用，毋須更換。

Boshc 全新的 Series 8 獨立式洗碗碟機（型號：SMS88TI36E），體積為 84.5 x 60 x 60cm，內部空間當然比一般座枱式洗碗碟機更大，可一口氣清洗 13 套餐具，部分餐具籃更可隨意改變位置，增加使用靈活性。

清洗效能方面，VarioSpeed Plus 可於最短時間清洗乾淨，令沖洗時間可以最大減少 66%，而 IntensiveZone 功能則可令較低的餐具籃內有較高的噴射壓力，以及增加了溫度。主要針對重、硬的鍋和鑊，而上層則可繼續擺放一般餐具。

此外，亦新增 HygienePlus 功能，在清洗過程中用最高達 70℃ 水溫清洗，可持續約 10 分鐘。廠方更表示，洗碗碟機清洗只需 7.5 公升水量，比人手清洗碗碟，可節省多近 50 公升水量，而且每次只耗 0.73 度電。

不過最值得一講，是 Bosch 首創的 Zeolith 烘乾技術，利用天然礦物質熱沸石，吸收水蒸氣並釋放熱能，達到烘烤的效果。乾燥氣流會平均分布於洗碗碟機內每個角落，烘乾各類餐具，甚至難以乾透的塑膠物料，最重要是熱沸石為非損耗品，可循環使用，毋須更換。

Bosch 亦同時發表 Series 6 獨立式洗碗碟機（型號：SPS66TI01E），體積較 Series 8 窄，闊度及深度為 45mm，具有 VarioSpeed Pro 及 Zeolith 烘乾技術，更適合空間有限的家庭。

Bosch SPS66TI01E（Bosch）

售價： Series 8：HK$16,800 Series 6：HK$12,800

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