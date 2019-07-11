【BALMUDA】GreenFanC2座地風扇旋轉360　充電後持續22小時

繼年初推出的 The Pure 空氣清新機，BALMUDA日前於日本發表全新座地小風扇GreenFan C2，體積細小，內置濾網具有潔淨空氣功能，加入充電配件後，更可無線使用 22 小時。

全新的BALMUDA GreenFan C2風扇，高度只有340mm，闊度為320mm，是GreenFan系列中體積最細小。外形簡約的BALMUDA GreenFan C2風扇，機身只設有三個按鈕，分別是電源、風速及噴射模式，當中噴射模式會連續15分鐘以最強風力吹送，以最短時間打造強力對流效果。而隨機的遙控器，亦同樣只有此三個按鈕。

BALMUDA GreenFan C2（BALMUDA ）

BALMUDA GreenFan C2風扇採用雙層結構扇葉設計，可同時產生兩種不同的風速，用作對流，廠方聲稱可於 1 分鐘內，減低室內空氣溫度，同時亦可達至乾衣用途。此外，GreenFan C2內部設有活性碳濾網，所有吸入空氣會先經濾網再排出，根據廠方數字，30分鐘內可去除94.7%的油煙味，甚至可阻隔垃圾及寵物所產生的氣味。而BALMUDA GreenFan C2風扇可選配無線充電配件，令BALMUDA GreenFan C2風扇毋須接駁電源線操作，在無線狀態下，最長可連續使用22小時。

售價：22,600 日元（約 HK$1,580） *提提您，日本所使用的電壓與香港不同，在當地購買之電器，或需接駁變壓器，才可於香港使用。

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