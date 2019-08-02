【iOS教學】Siri原來會洩露私隱？簡單設定全面禁止Siri儲存資料

日前坊間有指 Apple SIRI 會不定時偷錄用戶機密對話，即使 Apple 早已澄清相關資料只是用以改善 SIRI 表現及聽寫能力，而且個人資料亦沒有流出，但依然讓不少用戶感到不安。隨著消息流出，坊間亦已有方法可以禁止 APPLE 儲存及記錄資料，而且設定只需要花用家 3 秒，相當簡便。（文：黎生）

Apple 一向以高私隱度見稱，但最近坊間卻有指 SIRI 會偷錄用戶的對話，讓不少用戶擔心私隱外洩。雖然 Apple 立即有回覆，指 SIRI 確實有記錄用戶對話，以改善 SIRI 表現及提升聽寫能力，但卻指記錄次數只有不到用戶使用 SIRI 次數的 1%，而且個人資料如 APPLE ID 等絕對沒有流出。只是，坊間依然迅速反應，用戶可以透過自行安裝「描述檔」，完全禁止 Apple SIRI 作出記錄及上傳。

【點擊下圖看詳細步驟！】

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Source：MrMad（https://mrmad.com.tw/siri-nologgingpls）

第一步需要的GitHub Direct Link （https://github.com/jankais3r/Siri-NoLoggingPLS）