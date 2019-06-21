【iOS 13 Beta 2更新】5大新功能測試　Siri可讀通知、覆信息？

在蘋果推出iOS 13開發者版兩週後，6月18日凌晨，iOS 13 終於迎來了第二版系統（beta 2）更新。本次iOS 13 beta 2升級無需再像beta 1版本那樣需要用macOS系統設備進行安裝，直接通過安裝開發者描述文件並OTA更新系統即可完成，大大減少了嚐鮮的困難度。

除了修修補補之外，還完善了不少新功能。下面我們來率先嚐鮮一下，看看蘋果在iOS 13 beta 2中加入了什麼新東西。（本次測試機型為iPhone XS、iPhone XR 以及iPhone 8 Plus）

iOS 13 Beta 2（Apple截圖）

新的人像光效模式來了

在iOS 13 上，蘋果更新了相冊分類方式，並在相片和視頻的「編輯」功能中加入了一些新功能。如今，蘋果在相機功能中加入了「高調單色光」（High-Key Mono Lighting）這一新光效，並且在編輯功能內加入了光效強度的調整滑塊。相較於目前已有的「單色舞台光」，「高調單色光」的背景為白色高光，讓照片有更高的亮度和對比度，相當有質感。此外，通過在相冊中新加入的滑塊，我們還可以對光效強度進行編輯。需要注意的是，目前僅有iPhone XS 和iPhone XS Max 的前後置攝像頭支持拍攝「高調單色光」，而iPhone XR 僅前置攝像頭支持拍攝，iPhone 8 Plus 當前版本沒有此光效。

左邊為「單色舞台光」，右邊為「高調單色光」 （AppSo）

Memoji表情包更豐富

Memoji在iOS 13更新中迎來了更多的自定義裝飾，而在這次的beta 2 上，多款新手勢的加入讓你的表情包變得更生動。新增的表情分別是「噓」、「思考」、「V 字手」和代表好運的「雙指交叉」，和之前的beta 版一樣，新Memoji 表情同樣能在第三方平台使用，比如微信。

Siri可以念通知、回信息了

除了交互功能方面，Siri 的播報功能也在iOS 13 beta 2 獲得更新。在今年的WWDC 上，蘋果為Siri 加入了讀取消息通知的功能，當iPhone 連接AirPods 時，就算不看手機，也可以通過聽覺來了解通知內容。在連接AirPods 的情況下即可開啟該選項，通過「設置」>「通知」>「通過Siri朗讀信息」可以進行更進一步的設置。在實際使用過程中，Siri 不僅可以讀出通知的詳細內容，諸如「信息」這樣的app 還可以進行語音回复，信息發送前，Siri 也會朗讀一遍進行確認。

在今年的WWDC 上，蘋果為Siri 加入了讀取消息通知的功能。（Apple截圖）

分享網頁可以直接生成PDF了

此前iOS 13 的「分享建議」功能會有偶發性的彈出失敗情況，而在這次beta 2 的更新中，蘋果修復了分享建議功能的穩定性，在10 次隨機測試後，彈窗能快速且正常顯示分享建議人選。在Safari 瀏覽器中，網頁分享功能提供了兩種PDF 樣式以及網頁歸檔等模式可選，當然你也可以設置「自動」，讓系統根據對象選擇最合適的分享方式。

為中國定制的新地圖

在今年的WWDC上，蘋果發布了全新的地圖app，用戶除了能通過Siri進行導航和添加常用地址外，還能在app 內查看3D 街景地圖。

用戶除了能通過Siri進行導航和添加常用地址外，還能在app 內查看3D 街景地圖。（Apple）

不過，街景功能目前僅在美國本土推出，2020 年才會開始向其他地區提供服務，因此中國大陸版的「地圖」app 的啟動頁稍有不同，主要是加入了路口視圖（Junction View）的新功能。「路口視圖」能在駕駛者進入高架橋彎道前，指引駕駛者走在正確的車道上，不至於被高架橋繞暈。iOS 13 的中國版地圖還有一個小細節，就是支持顯示公交的發車時間了。

「文件」可以終於支持SMB 服務器了

今年蘋果在iOS 13的「文件」app加入了對SMB服務器的支持，此前的beta 1版本中該功能無法使用，而在這次更新的beta 2系統上，「文件」app終於支持SMB服務器，也就讓iOS的文件系統有了更多用武之地。

點擊圖片查看使用SMB服務器的步驟：

在新版本中，「文件」app 還支持讀取APFS 格式驅動器。APFS 是蘋果在2017 年的WWDC 上發布的文件系統，這一系統旨在取代傳統的HFS+，從而提升設備與文件之間的存儲能力。這次「文件」app的更新，顯然就是為了能讓iPad去讀取APFS（或ExFAT ）格式的磁盤。

還有這些小細節值得注意

蘋果在iOS 13修改了部分系統設置的細節交互選項，比如Wallpaper就是其中之一。此前，可以讓Wallpaper隨著重力輕微移動的「透視」功能有了一個獨立按鈕，但在beta 1系統中該按鈕呈灰色顯示，我們無法啟用這個功能，而在beta 2版本中，按鈕已經恢復正常，可以在此進行Wallpaper透視功能的設置。

蘋果在iOS 13修改了部分系統設置的細節交互選項，比如Wallpaper就是其中之一。（Apple截圖）

點擊圖片查看其他iOS 13關於卸載app、HomeKit 、「提醒事項」等小細節：

+ 5 + 4 + 3

但現階段，我們依然不建議一般用戶去升級系統，耐心等待7 月份到來的iOS 13 公測版，相信是一個更好的選擇。

最後，不想用iOS 13 測試版了怎麼辦

如果你升級了iOS 13，但又因為系統穩定性不夠而懊悔，那麼這裡也提供一份簡單的降級教程：

找到對應的型號，下載iOS 12 正式版的固件 iOS 設備連接iTunes，並將iPhone 備份 關閉iCloud 中的「尋找我的iPhone」 Windows 用戶長按Shift / macOS 用戶長按Option，點選下載好的iOS 12 固件 之後iTunes 會自動開始寫入系統，期間請勿觸碰設備與連接線，等待約10 分鐘，設備會自動重啟並完成降級

iOS 設備連接iTunes，並將iPhone 備份（Apple截圖）

需要注意的是，由於是降級操作，因此iOS 13 備份內容將不得導入至iOS 12 系統內，手機在降級成功後會被清空。所以在降級操作前，務必將關鍵內容，如微信的通訊記錄、照片等通過第三方程序進行導出備份。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：iOS 13 Beta 2 體驗：5 大新功能改進，支持手機直接升級（附描述文件）】