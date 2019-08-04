SENNHEISER IE 400 PRO IE 500 PRO 森海塞爾 全新入耳鑑聽耳機

【SENNHEISER IE 400 PRO／IE 500 PRO】SENNHEISER去年推出IE 40 PRO耳機，用家對這隻單動圈耳機都大力讚好，全能暖聲易入口，味精也不重，加上價錢合理，難怪大賣缺貨。而今次兩款IE 400 PRO 及IE 500 PRO的任務仍然簡單，高清少渲染、泛用度高，而且是由Sennheiser德國廠房製造，真正歐洲貨！

使用TrueResponse單體驅動器科技，比時下以動鐵多單元耳機覆蓋更寬廣的音頻範圍。（官方圖片）

SENNHEISER IE 400 PRO 及IE 500 PRO均使用7mm動圈，構造簡單耳機自然輕巧好戴，而它們耳機殼外型跟IE 40 PRO大至一樣，使用TrueResponse單體驅動器科技，繼續堅持走單動圈路線，類似CM耳機的耳殼貼耳隔音好，適合玩家之餘，也想吸引音樂人、DJ與音響工程師使用。筆者未取得實物試玩，但根據SENNHEISER的講解：「兩機最大分別在於中音表現，IE 400 PRO 聲底清晰明亮、長戴不刺耳；而IE 500 PRO音頻回音範圍更廣，聲壓更高出數分貝，適合在舞台上使用。」