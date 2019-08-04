SENNHEISER IE 400 PRO IE 500 PRO 森海塞爾 全新入耳鑑聽耳機

森海塞爾 SENNHEISER 推出IE 400 PRO 及IE 500 PRO 兩款入耳式鑑聽耳機，兩者均改良自2018年傑作，使用7mm單動圈單元。
【SENNHEISER IE 400 PRO／IE 500 PRO】SENNHEISER去年推出IE 40 PRO耳機，用家對這隻單動圈耳機都大力讚好，全能暖聲易入口，味精也不重，加上價錢合理，難怪大賣缺貨。而今次兩款IE 400 PRO 及IE 500 PRO的任務仍然簡單，高清少渲染、泛用度高，而且是由Sennheiser德國廠房製造，真正歐洲貨！
SENNHEISER IE 400 PRO（官方圖片）
SENNHEISER IE 500 PRO（官方圖片）
左起為2018年推出的IE 40 PRO，中右分別為SENNHEISER IE 400 PRO IE 500 PRO。
使用TrueResponse單體驅動器科技，比時下以動鐵多單元耳機覆蓋更寬廣的音頻範圍。（官方圖片）
SENNHEISER IE 400 PRO 及IE 500 PRO均使用7mm動圈，構造簡單耳機自然輕巧好戴，而它們耳機殼外型跟IE 40 PRO大至一樣，使用TrueResponse單體驅動器科技，繼續堅持走單動圈路線，類似CM耳機的耳殼貼耳隔音好，適合玩家之餘，也想吸引音樂人、DJ與音響工程師使用。筆者未取得實物試玩，但根據SENNHEISER的講解：「兩機最大分別在於中音表現，IE 400 PRO 聲底清晰明亮、長戴不刺耳；而IE 500 PRO音頻回音範圍更廣，聲壓更高出數分貝，適合在舞台上使用。」
IE 400 PRO
頻率響應：6至19,000赫茲
阻抗：16 Ω
聲壓級：123分貝 (1千赫 / 1 V rms)
總諧波失真：低於0.08% (1千赫，94分貝)
噪音衰減：高達26分貝
磁場強度：2 mT
運作溫度：攝氏-5度至+50度 (華氏23度至122度)
儲存溫度：攝氏-20度至+70度 (華氏-4度至158度)
相對濕度：低於95%
售價：＄2999
IE 500 PRO
頻率響應：6至20,000赫茲
阻抗：16 Ω
聲壓級：126 分貝 (1千赫 / 1 V rms)
總諧波失真：低於0.08% (1千赫，94分貝)
噪音衰減：高達26分貝
磁場強度：2 mT
運作溫度：攝氏-5度至+50度 (華氏23度至122度)
儲存溫度：攝氏-20度至+70度 (華氏-4度至158度)
相對濕度：低於95%
售價：＄4999