Powerbeats Pro 香港開賣！即睇 Apple Store 定價出貨安排及款式

Apple iPhone 用家關注的 Powerbeats Pro 真無線耳機等了幾個月，終於在香港開賣！Powerbeats Pro 是繼 AirPods 2 後，首款備有 Apple H1 晶片的真無綫藍牙耳機，故甫發布即受到用家關注。5月初在美國正式開售，香港卻遲遲未有得賣。望穿秋水，現在Apple Store正式上架了。

Apple自家無線耳機新AirPods 2和第一代幾乎沒分別，不少用家都抱觀望態度並把目標放在汎用性更強的Powerbeats Pro之上，因為Powerbeats Pro同樣使用H1晶片，所以新一代AirPods的功能如連線配對Apple產品及Siri操作等它都齊備，以至很多未出手買新AirPods的朋友都停一停等一等，想看看Powerbeats Pro效果、音質表現如何。

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Powerbeats Pro將會推出4隻不同顏色，原定會率先推出黑色，其他顏色則要等至夏天才推出。（官方圖片）

Powerbeats Pro 香港行貨開箱上手玩高清大相即睇（點擊放大圖片細睇）：

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Powerbeats Pro自5月初起在美國推出，有佳評有捧場客。只是香港遲遲未有得賣，大家都無緣一試其音色表現。今日（7月12日）Apple透過電郵通知各顧客Powerbeats Pro已在香港開賣，官方網店亦已上架貨品。

Apple官方網店相片一覽（點擊放大圖片細睇）：

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Powerbeats Pro正式開賣通知。

「Powerbeats Pro - 完全無線耳機」已可於Apple官方網店訂購，定價港幣1,988元。今日訂購的話，將安排於7月20至27日間免費運送，門市現時未有現貨提取。

可惜的是，香港貨源跟美國及全球大部份地區一樣，暫時只有黑色款，未有象牙白、叢林綠和海軍藍。這些配色仍然寫住「將於夏季推出」用家似乎要再等一段時間。