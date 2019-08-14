【HMV清盤劈價開倉精選】CD黑膠、藍光、遊戲玩具、耳機等二折起

HMV香港去年尾清盤後，最近清盤人於銅鑼灣舉行「清盤存貨大傾銷」大劈價，大量黑膠、CD、Bluray、DVD電影、玩具、PS4、Xbox遊戲、Gadgets耳機等，二折起大劈價！今次就讓記者入場直擊，有什麼好東西搶購！

HMV香港去年清盤後，已經沒有消息一排，原來最近清盤人將HMV的貨廠內餘下的貨品大劈價清貨。由8月15日至29日，一連兩個星期舉行「清盤存貨大傾銷」。最平二折起，幾十蚊就可以購入CD、黑膠、T-Shirt、玩具、遊戲、iPad、iPhone、gadgets耳機等。聽落十分抵，但實際上又是否那麼抵玩呢？記者立刻入場為大家睇睇有乜抵買。

一連2個星期的HMV清盤特賣，大量超特價貨品，值得大家來慢慢搵。（林勇攝）

首先，大家要有心理準備，因為HMV是去年清盤，因此餘下的貨品大都有點outdate。不過仍然有不少非常抵玩，點都值得掃返幾件。

T Shirt等配飾 2折起！

（點下圖放大解說）

+ 2

iPad、iPhone、耳機等Gadgets 5折或7折！

（點下圖放大解說）

日本製的TEAC高清播放器以及Fender耳機都是7折出售，都比市價抵玩。（林勇攝）

還有iPhone及iPad出售，不過大都是demo機，或許已經五勞七傷，又沒有保養下，7折未算抵。（林勇攝）

+ 9 + 8 + 7

Game 2折起、玩具 5折！

不少PS4及Xbox One遊戲，大都由2折或5折出售，需要個別詢問。（林勇攝）

+ 24 + 23 + 22

CD、Bluray、DVD等3折起！黑膠4折！

+ 7 + 6 + 5

場內有不少CD或黑膠都未開箱，不少買家自行「幫忙」開箱尋寶。（林勇攝）

如何睇幾多折？下圖教你睇！

HMV 清盤存貨大傾銷 詳情 日期：2019年8月15日 - 29日 時間：上午11時至晚上9時 地址：香港灣仔軒尼詩道314-324號 W Square 1字樓（近集成中心）

所有貨品先到先得，售完即止。