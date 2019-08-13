iPhone 11 傳叫 Pro 唔叫 Max　命名方式與 iPad 睇齊

iPhone 11 Pro 傳聞將會是最新一代 iPhone 頂級配備的型號，一改剛剛一代 iPhone XS Max 以 Max 作型號。雖然 iPhone 傳聞眾多，不過今次來源可信性極高，而且 iPhone 11 Pro 的型號命名亦有跟 iPad Pro 看齊的用意。

iPhone 11 Pro 將可能取代 iPhone XS 中的 Max，成為大屏幕版本的型號。其實 iPhone XS Max 以 Max 作為大屏幕版本型號，亦只有一代的歷史，XS 之前，由 iPhone 6 至 iPhone 8 系列，一直沿用 Plus 作為大屏幕版本的型號。

iPhone 11 Pro 很大機會就是大屏幕版本 2019 年 iPhone 的型號。（MacRumors）

本來這種「轉型號」的消息，一般只會令人持觀望態度，不過今次爆料的，正正就是上年準確預言 iPhone XS、iPhone XS Max 及 iPhone XR 的 Twitter 用戶 CoinX（@coiiiiiiiin），令消息可信度大幅提高。

2018 iPhone naming:



iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR



See you next week — CoinX (@coiiiiiiiin) 2018年9月3日

另外，根據 MacRumors 報道，其實早在 8 月初，他們已經收到 iPhone 11 頂配版將會命名為 iPhone 11 Pro 的消息，不過礙於必須先將消息確認再傳播的傳媒責任（近年所謂的 Fact Check，或傳統傳媒所稱的 Due Diligence），所以一早到 CoinX 這一次爆料，才將舊事曝光。

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) 2019年8月10日

iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 如無意外將會是分別配備 5.8 吋及 6.5 吋 OLED 屏幕，設有機背 3 鏡頭的 2019 年旗艦 iPhone；而 iPhone 11R 則可能是 iPhone XR 的後繼機。

SoftBank 軟銀集團總裁兼營運長宮內謙一時口快，透露了 iPhone 11 系列開賣日期。（視覺中國）

早前日本 SoftBank 軟銀集團總裁兼營運長宮內謙（Ken Miyauchi）被記者問到，日本將會在 10 月 1 日實施新法例，網絡將不可再以綑綁形式，以高價合約補貼出售手機，手機的價錢必須跟月費合約分開，屆時軟銀將會如何銷售 iPhone。宮內謙在回應時，不小心提到「只有 10 天時間，我都很懷疑可以怎樣處理」，然後才發現自己不小心說漏了口。根據宮內謙的講法，iPhone 11 如無意外將會在 9 月 20 日正式開賣，而 Apple 多年慣例，都會在 9月第二個星期二或星期三發布新一代 iPhone，考慮到美國企業都會避免在 911 國殤日作重要發布，9 月 10 日星期二相信很大機會是 iPhone 11 系列正式發布的日期。