華為Huawei智能眼鏡實現通話功能　預售反應熱烈5款全部告罄

8月21日上午10:08分，華為商城開啟了對GENTLE MONSTER 華為EyeWear 智能眼鏡的首批預售，由於貨源稀缺，截止發稿，5款已經全部告罄，下一輪預售時間待定。目前可以在華為商城預約或在天貓預購。

在GENTLE MONSTER官網上，這批眼鏡的正式開售時間顯示為9月6日。據悉，華為EyeWear 智能眼鏡發佈於今年4月，華為消費者業務CEO余承東、手機產品線總裁何剛均在不同場合佩戴為之宣傳預熱。

系列共包含五款，分別是SMART EAST MOON 01、SMART JACK BYE 01、SMART SOUTH SIDE 01、SMART ALIO 01和SMART ALIO C1，其中前兩款是智能太陽眼鏡，後三款是智能光學眼鏡，SOUTH SIDE 01為1999元，剩下四款則是清一色2499元。

這款華為EyeWear眼鏡外觀採用極簡設計，平滑鏡腿表面，全身沒有任何按鍵、沒有一處凸起，外觀看起來和普通墨鏡差不多，但其實內藏“乾坤”：EyeWear的鏡腿上內置了語音助手、電池、芯片組、雙天線、充電模組、揚聲器、雙麥克風等多模塊，功能強大。

華為EyeWear眼鏡內置了藍牙模塊，可與手機連接後實現通話功能，且通過觸碰鏡腿來實現接聽/掛斷電話，非常炫酷。

除此之外，華為EyeWear的鏡框和鏡片還可以更換，有透明鏡片、有色鏡片，以及多種鏡框可供選擇。這款眼鏡還支持IP67防水，防塵抗濺，適合日常多個場合使用。

主要性能基本參數：操作系統：Android 4.4系統 分辨率：640×480像素 攝像頭：500萬像素 娛樂功能：攝像頭 其他參數：內置的多種傳感器，支持手勢識別，還可用手指在空中揮動能夠隔空激活功能指令

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