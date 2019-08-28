CASIO G-SHOCK MR-G 日本劍匠 月山貞伸 限量旗艦級手錶登場

【CASIO G-SHOCK MR-G】Casio G-Shock成為年青流行腕錶，除了耐撞三防，外型可塑性亦特別高，更步步邁向高尚腕錶市場；去年推出鈦金屬、由淺野美芳老師製作的20周年MR-G旗艦級三防G-Shock後，今年Casio在香港推出 MRG-G2000GA，更是全球限量300隻、傳統的月山日本劍匠鑄造。

日本劍設計靈感

CASIO G-SHOCK MRG（型號G2000GA）這次設計沿至日本劍設計，包括錶肉至錶帶設計，錶肉設計方面，錶殼由結晶鈦製成，採用閃亮深紫色為主色，亦是日本貴族的顏色；錶殼面由晶體形成的波浪刃紋亦是日本劍上的波紋設計，錶圈以岩手Eiwa公司的Cobarion技術製作，官方表示材質比不銹鋼硬2倍。錶帶設計靈感來自日本劍的劍柄，錶帶上刻有日本劍匠月山劍士：月山 貞伸的標記圖案「鍛」外，錶帶上的銼痕亦是日本劍的劍柄上防止滑出刀身的設計。

「月山GASSEN」全球限量版錶面世界時間、計時器及顯示指定城市時間。

CASIO 月山G-SHOCK MR-G限量300隻，200米深潛防水，支援6區全球定位系統信號頻率時間校準及電波射頻（德國、英國、美國、日本福島及九州、中國），連接手機自動時間調整、使用超過300個城市及世界年曆，備有太陽能供電在充滿電後，在省電模式下可持續運作近23個月。

大阪月山劍士家族：月山 貞伸（右）及父親 月山 貞利，月山 貞伸 現為全日本刀匠會董事，繼承傳統日本造刀工藝。 【日本刀ブランド 肥後虎 https://www.higotora.com 網站截圖】 About： 月山 貞伸（Sadanobu Gassan） 月山 貞伸 出生於奈良，自小跟隨父親月山 貞利（Sadatoshi Gassan）學習傳統日本刀鍛煉技術，2006年，成為大阪月山第六代 月山 貞利獲日本文化局認定為劍匠，將日本傳統工藝從鑄刀帶到其他領域，推廣日本傳統文化。

同場加映：「黃金戰士」Dream Project

CASIO亦同場展出經典款G-D5000-9A 「Dream Project」，以18K純金製造全隻手錶，包括方形錶殼、錶帶甚至螺絲，全錶造型金光閃閃，全球限量生產35隻，據稱售價超過60萬港元！

CASIO GD5000「黃金戰士」Dream Project