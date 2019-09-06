fb再爆保安漏洞　4.19億用戶電話外泄　中招被攻擊有何徵狀？

Facebook再爆出保安漏洞，泄露多達4.19億用戶電話號碼等資料，也可能增加用戶被攻擊風險。

資訊科技新聞網站TechCrunch表示，一個載有4.19億facebook用戶名及電話號碼的伺服器，由於未有密碼保護，任何人都可以進入，受影響的包括1.33億美國用戶、1800萬英國用戶和逾5000萬越南用戶。部份用戶資料亦包含姓名、性別和所在國家。

Facebook發言人稱，有關資料為舊有數據，似乎是2018年修改政策前獲取的資料，而2018年4月Facebook已修改政策，用戶不能再透過電話號碼搜尋相關帳戶。

發言人又說，事件仍在調查，未回應Facebook會否通知受影響用戶或提供任何相應措施。目前仍未知資料外洩的原因和確實時間，Facebook也沒回應有關資料庫實際用途。

Facebook再爆出保安漏洞。（資料圖片）

或增受滋擾、攻擊風險

雖然除了用戶名及電話號碼外，沒有太多個人資訊，惟一旦泄漏，用戶可能因此接收到更多廣告電話，甚至增加「SIM交換攻擊」風險。

「SIM交換攻擊」是通過欺騙手機運營商來獲得一個人的電話號碼，再用這電話號碼強製重置與該號碼關聯的任何互聯網帳戶密碼。受害者中招時，手機會失去電訊網絡訊號，無法撥打電話及接收短訊等，其後社交網絡帳戶登入密碼可能被改，無法登入。

Facebook多達4.19億用戶電話號碼等資料或外泄。（資料圖片）

Facebook移除手機號碼

雖然用作可能不大，但如果想在Facebook移除手機號碼，可以在facebook頁面點擊上方「關於」，點選「編輯你的聯絡資料和基本資料」，再按編輯及移除。